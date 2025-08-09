부족주의는 정말로 분열·대립의 원흉인가

집단 본능/ 마이클 모리스/ 전미영 옮김/ 부키/ 2만2000원

5만 년 전 호모 사피엔스가 유럽 쪽으로 이동했을 때, 그곳에는 이미 다른 인류 종인 네안데르탈인이 살고 있었다. 네안데르탈인은 호모 사피엔스처럼 곧은 척추를 가졌고, 뇌 크기가 비슷했고, 근육은 더 우람했다. 호모 사피엔스가 네안데르탈인과 일대일로 힘 대결을 벌였다면 승산이 없었다. 그러나 최종 승자는 호모 사피엔스였다. 그들이 유럽에 퍼지고 몇천 년 뒤 네안데르탈인은 멸종했다. 이 두 종의 운명을 갈라놓은 것은 무엇일까.

몇 가지 힌트를 보자. 호모 사피엔스는 집단 내 학습을 전승하며 그 문화를 발전시켰다. 각종 도구는 세련되고 표준화됐고, 오랜 기간 동굴 벽화가 지속해서 발전하며 유행한 것이 이를 잘 보여준다. 반면 네안데르탈인의 도구는 조잡하고 비정형적이고, 동굴 벽화는 일회성에 그쳤다. 대외 정책에서도 차이를 보였다. 네안데르탈인은 인근 씨족들과 싸우고 서로 잡아먹은 반면 호모 사피엔스는 그들과 거래하고 짝짓기를 했다.



“사피엔스 씨족들은 서로를 이해하는 더 넓은 네트워크 안에 둥지를 틀게 되었다. 지역의 씨족들을 연결하는 이 광범위한 네트워크 덕분에 점점 더 풍부해진 공유 지식에 접근할 수 있었다. 네안데르탈인보다 뇌가 더 크지는 않았지만 그들보다 더 뛰어난 능력을 갖추게 되었다.”(142쪽)

결국 ‘개인’의 강건함이 아니라 ‘집단’의 강건함이 생존과 발전의 원동력이 됐다.



아이러니하게도 이런 ‘부족주의’가 최근 질시의 대상이 되고 있다. 자신이 속한 집단 외의 ‘외집단’에 대한 원초적 증오가 표면화돼 분열을 조장한다는 것이다. 미국만 봐도 그렇다. 민주당과 공화당 지지자들은 서로를 향한 분노를 쏟아내고 물리적 폭력으로 부딪치기도 한다. 음악 취향, 차량, 음식, 의복, 거주지까지 갈라지며 일상에서 서로를 향한 비난의 손가락질을 한다.



그러나 세계적인 문화심리학자인 마이클 모리스 컬럼비아대 경영대학원 및 심리학과 교수는 이런 부족주의가 갈등의 뿌리가 아니라, 오히려 화해와 협력, 공동의 문제 해결을 위한 강력한 도구가 될 수 있다고 강조한다. 부족 본능이 지능적인 종을 방해하는 버그가 아니라 “진화적 상승을 가능하게 만든 우리 종의 특징이며, 오늘날에도 여러 위대한 업적을 이루게 하는 원동력”이라는 것이다. 저자는 부족주의를 파고들기 위해 인류 진화사부터 시작해 현대 사회와 조직, 정치, 기업, 문화까지 폭넓은 영역을 분석한다.



저자는 ‘인간은 사회적 동물’이라는 말도 잘못됐다고 지적한다. 개미나 벌도 사회를 이루지만 그 행동은 정형화돼 있고, 침팬지는 50~100마리 이상 집단에서는 파벌 싸움이 일어나는 반면 인간은 수백만 명이 협력하며 살아가는 유일한 종이라는 것이다. 이는 인간이 지식을 공유하고, 신뢰를 확장하며, 다층적인 공동체를 형성하는 능력을 가진 ‘부족 중심’ 존재임을 의미한다.



이런 부족 본능은 동료 본능(다수가 하는 행동에 자신을 맞추려는 본능·Peer instinct), 영웅 본능(공동체를 위해 기여하고, 영웅이 되려는 욕구·Hero instinct), 조상 본능(전통과 조상의 가치를 따르려는 경향·Ancestor instinct)이라는 세 가지 본능으로 구성된다. 이는 기업 조직, 정치 집단, 지역 커뮤니티, 온라인 문화 등에서 자연스럽게 발현된다.



2002년 대한민국의 월드컵 ‘4강 기적’을 이끈 거스 히딩크 감독은 이런 부족 본능을 잘 활용한 좋은 사례다. 그는 대한민국 대표팀 감독 시절 선후배가 한 방을 사용하고 경어를 쓰지 못하게 하며 동료본능을 자극했다. 이후 호주 대표팀에서는 이기적인 스타 선수들을 통제해 영웅본능을 일깨웠고, 러시아 대표팀 감독을 할 때는 모스크바 프로팀의 토털 축구 전통을 알려줘 조상 본능을 부추겼다. 리콴유 전 싱가포르 총리 역시 공무원 복장과 공식 언어를 바꿔 청렴 문화를 모두가 따라 하도록 만드는 동료 본능을 활용해 부정부패에 물든 싱가포르를 선진국으로 이끌었다. 마이크로소프트(MS) 사티아 나델라가 호기심·경청·겸손 등 시대가 요구하는 경영 스타일 모범을 보여주는 영웅 본능으로 성장과 혁신의 동력을 잃어버린 MS를 재건한 것도 마찬가지다.



물론 부정적인 측면도 있다. 동료본능이 선을 넘으면 ‘인식론적 부족주의’에, 영웅 본능은 사이비 종교와 유사 종교·개인숭배에, 조상 본능은 절대주의와 흑백사고에 쉽게 빠지게 한다. 편향된 정보를 맹신하며 자신들만의 신념을 추앙하고, 다른 사람의 신념을 왜곡된 것처럼 인식하고, 배타적이고 폭력적인 극단주의로 이어질 수 있는 부분이다.



저자는 금주법이 어떻게 생겨나고 사라졌는지, 사람들은 왜 사진을 찍을 때 웃는 표정을 짓게 됐는지, 브라질에서 TV 드라마가 출생률과 이혼율을 어떻게 바꿔놨는지, 간디·나델라 같은 리더가 어떻게 탁월한 리더십을 구현했는지, 스타벅스는 왜 자금성에서 쫓겨났는지 등을 통해 근현대사에서 부족 본능이 세상을 변화시키는 데 성공하거나 실패한 사례들을 보여준다.



부족주의를 분열과 혐오가 아니라 화해와 협력의 무기로 활용하기 위해서는 두 가지를 명심해야 한다. 부족 본능에는 외부인에 대한 증오는 포함돼 있지 않다는 것과 문화 패턴이 고정된 것이 아니라 가변적이고 유연하다는 사실이다. 호모 사피엔스 사례에서 보듯 진화 과정에서 우리 조상은 마주한 외부 집단이 아니라 내부 집단인 ‘우리’에 초점을 맞췄다.



저자는 갈등이 첨예한 작금의 상황에서 부족주의에 대한 비난과 거부가 아니라 긍정적이고 역동적인 힘을 오롯이 되살려 활용할 것을 조언한다.



“가장 초기의 조상들조차 알았던 것처럼 한 가지는 분명하다. 지금 과제들은 개인의 힘으로는 해결할 수 없다. 우리는 부족 안에서 함께할 때만 번영할 수 있다.”(374쪽)

