[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 9일 (토요일)

쥐
96년생: 앞줄에 서서 다른 사람을 거느린다.
84년생: 사람이나 돈은 고갈되기 전에 보충하라.
72년생: 일에 확실한 능력을 보일 때다.
60년생: 당면한 과제은 미루지 말자.
48년생: 동업하자는 사람이 나타난다.
36년생: 문단속을 철저히 하고 도둑을 조심.
소
97년생: 새롭게 앞으로 나서는 것이 좋다.
85년생: 자기개발을 위한 고민을 해라.
73년생: 서류를 꼼꼼하게 살펴라.
61년생: 좋은 일보다 짜증나는 일이 많다.
49년생: 관재수를 조심하자.
37년생: 금전지출이 많아진다.
범
98년생: 변화가 예상되지만 대처할 방법은 없다.
86년생: 손익 계산만 하다가는 얻는 것이 없다.
74년생: 친구를 무작정 믿어 손재하다.
62년생: 주변과 사사로운 마찰이 있겠다.
50년생: 신규사업은 실패한다.
38년생: 보건건강에 노력하자.
토끼
99년생: 반사이익이라는 말이 현실로 나타난다.
87년생: 예상 밖의 결과가 나온 근원을 분석해라.
75년생: 배우자가 나타난다.
63년생: 서남방에서 좋은 일이 있다.
51년생: 금전적인 여유가 부족하다.
39년생: 집안의 우환에 대비하자.
용
00년생 서북방에서 금전융통이 성사된다.
88년생: 문서관계는 잘 마무리하라.
76년생: 진로에 정확한 결정이 필요하다.
64년생: 자유직업인은 신용을 중히하자.
52년생: 사업자는 매출이 양호하다.
40년생: 투자는 일찌감치 포기하자.
28년생: 일을 잘하는 사람이 유능한 사람이다.
뱀
01년생 새로운 정보나 아이템으로 일에 변화가 온다.
89년생: 자신을 드러내고 싶지만 아직은 이르다.
77년생: 성장 가능한 일을 가려하자.
65년생: 돈의 위력은 생각보다 크다.
53년생: 무역관계 일은 보류하자.
41년생: 기거동작에 조심하자.
29년생: 부지런히 다니면 좋은 결과가 온다.
말
02년생 자기 분수를 지키는 것이 가장 중요하다.
90년생: 엇갈리는 만남 속에 한사람을 만난다.
78년생: 애정관계에 신경을 쓰자.
66년생: 부동산 증권투자는 고통이온다.
54년생: 이사 변동은 시기를 잘 �像.
42년생: 걸기운동을 열심히 하자.
30년생: 감정을 자제하고 객관성을 잃지 마라.
양
03년생 시작이 반이라는 말도 있으니 기다려라.
91년생: 타인의 이익을 먼저 생각하면 길하다.
79년생: 직업에 변동이 온다.
67년생: 일을 추진하면 성과가 크다.
55년생: 전체적인 윤곽을 파악하자.
43년생: 명분은 좋은데 실상은 없다.
31년생: 난제를 극복하고 편하게 쉴 수 있다.
원숭이
04년생 예술품,도서업,문구점은 영업이 양호하다.
92년생: 심신이 피곤하면 안식처를 찾아라.
80년생: 동료와 친구들과 박자를 맞추자.
68년생: 현재 금전으로 긴박하다.
56년생: 동남방에서 좋은 소식이 온다.
44년생: 재운도 왕성한 운이다.
32년생: 남들이 가만히 있을때를 기다리는 게 좋다.
닭
05년생 동료와의 거래는 피하는것이 덕이된다.
93년생: 자신의 주장과 상대의 주장을 조율하라.
81년생: 맡은 일에만 충실하는 운이다.
69년생: 돈 때문에 긴박하다.
57년생: 타인의 판단을 따르는 것이 좋다.
45년생: 적당히 시기에 매매하자.
33년생: 용이 여의주를 얻어 승천하는 날이다.
개
06년생 하던 일을 잘 마무리 하는것이 중요하다.
94년생: 욱하는 마음에 움직이면 곤란을 겪는다.
82년생: 진로관계에 걱정이다.
70년생: 여성은 심리적으로 불안하다.
58년생: 큰 이익은 기대하기 어렵다.
46년생: 아랫사람의 잘못에 관대하자.
34년생: 참견하는 일은 삼가고 말수를 줄여라.
돼지
95년생: 타성보다 활력 넘치는 사람을 만나라.
83년생: 전공분야에 더 열심히 하자.
71년생: 약속과 신의를 중히하자.
59년생: 콜락텍에 즐거운이 있다.
47년생: 건강에 적신호를 관찰하자.
35년생: 건강도 좋아지고 재운도 따른다.
