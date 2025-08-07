“美 K팝 팬 41%, CD에 年 14만원 이상 써”

미국의 K팝 팬 10명 중 4명이 연간 K팝 CD 구매에 100달러(약 14만원) 넘는 돈을 소비하는 것으로 조사됐다.



미국 음악 전문 매체 빌보드는 최근 ‘미국의 K팝 팬덤(K-POP FANDOM IN THE U.S.)’이란 제목의 보고서를 발간했다. 보고서는 빌보드가 지난해 8월 15일부터 30일까지 만 14세 이상의 독자 약 1400명을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 미국 K팝 팬들의 소비 특성을 분석했다.

그룹 방탄소년단(BTS). 하이브 제공

보고서에 따르면 지난 1년간 K팝 CD를 구매한 적 있다고 응답한 사람의 비율은 63로 집계됐다. 전체 응답자 중 1년간 CD 구매에 100달러 넘게 소비했다고 응답한 비율을 합하면 총 41로 나타났다. 101∼150달러(약 14만∼21만원)를 썼다고 답한 비율은 10%, 151∼200달러(약 21만∼28만원)는 6, 201∼250달러(약 28만∼35만원)는 5였고, 250달러 넘게 소비했다고 답한 팬도 20%나 됐다.



응답자의 절반 이상(52%)은 디자인이나 구성품이 다르다는 이유로 같은 K팝 음반을 여러 장 구매한 경험이 있다고 답했다.



빌보드는 미국 내 K팝 팬 다수가 음반과 의류, 응원봉 등 K팝 가수와 관련한 상품을 구입하고 수집하는 활동에 거리낌 없이 참여한다는 점에 주목했다.



글렌 피플즈 빌보드 수석 애널리스트는 “K팝을 다른 음악 장르와 구별하는 것은 팬”이라며 “K팝 팬들은 단지 일상적으로 음악을 듣는 이들이 아니라 헌신하고, 적극적이고, 열정적이고 조직적인 팬”이라고 분석했다.



다만 K팝 콘서트에 대한 소비는 아직 크지 않은 것으로 조사됐다. 응답자 53가 1년간 K팝 콘서트를 한 번도 관람한 적 없다고 답했고, 3번 이상 K팝 콘서트를 관람한 비율은 16에 불과했다. 콘서트를 관람하지 않은 이유로는 ‘공연 장소가 멀어서’라는 답변이 64, ‘티켓이 너무 비싸서’가 56%로 집계됐다.



K팝 팬들의 성별과 연령대를 분석한 결과 여성과 젊은층의 비율이 높았다. 응답자의 80는 여성이었고, 응답자의 48가 24세 이하로 나타났다. 중장년층에 해당하는 45∼54세 K팝 팬은 11에 불과했지만, 음반과 상품 구매에는 가장 적극적인 것으로 나타났다.

박세준 기자 3jun@segye.com

