박시후 때문에 가정 파탄?…"사실무근, 전혀 모르는 일" 반박

배우 박시후 측이 온라인에서 확산하는 '가정 파탄' 루머에 "사실무근"이라고 밝혔다.

박시후 측 관계자는 7일 뉴스1과 통화에서 "해당 의혹은 사실무근"이라며 "게시물에 언급되는 분은 누군지도 모르고 저희는 전혀 모르는 일이고, 곧 입장을 정리해서 발표할 예정이다"라고 했다.

지난 5일 누리꾼 A 씨는 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 박시후가 자기 남편에게 여성을 소개했고, 이에 가정이 파탄됐다는 내용의 주장을 펼쳤다. 이와 관련한 증거로 여성의 사진이 포함된 문자 내용을 공개했으나, 박시후 측은 사실무근이라고 반박했다.

한편 박시후는 지난 2013년 20대 연예인 지망생을 성폭행한 혐의로 피소된 바 있다. 당시 당사자 여성이 고소를 취하했고 박시후는 불기소 처분을 받았다. 이후 2016년 OCN 드라마 '동네의 영웅'으로 복귀해 '러블리 호러블리' '바벨' '바람과 구름과 비' 등에 출연했으며, 예능 프로그램 '아빠하고 나하고'에서 활약했다.

현재 사회관계망서비스 라이브 방송을 통해 팬들과 소통 중이다.

