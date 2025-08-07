인천도시공사, 스마트 인공지능 시민건강 체력측정소 개소

iH(인천도시공사)가 공동주택 입주민을 대상으로 스마트 건강서비스에 나섰다. 공사는 남동구 구월아시아드선수촌 7단지에서 ‘인공지능(AI) 시민건강 체력측정소’ 개소식을 전날 열었다고 7일 밝혔다.

이곳에서는 사물인터넷(IoT) 스텝박스와 모션인식 기능이 포함된 측정기를 통해 근력·근지구력·심폐지구력·유연성을 빠르고 쉽게 알아볼 수 있다. 이 같은 정보를 이용해 자신에게 적합한 운동 강도 및 방법을 찾으면 된다.

이번 사업은 인천스타트업파크와 함께하는 공공실증 프로그램(Smart-X City) 일환으로 진행됐다. AI 시민건강 솔루션을 제안한 ㈜모이다에서 구축, iH 장소 제공과 현장 지원, 인천스타트업파크이 사업총괄을 맡았다.

향후 11월까지 실증을 진행하고 소프트웨어 및 운영 프로그램 개선이 이뤄질 예정이다. iH 관계자는 “현지 입주민의 건강증진에 큰 도움이 될 것이라 생각한다”며 “많은 사람들이 재미있게 상시 이용할 수 있는 공간으로 거듭나길 바란다”고 말했다.

