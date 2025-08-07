전공의 복귀길 열렸다… 초과정원∙입영 연기 특혜 부여

정부가 지난해 2월 의∙정갈등으로 현장을 떠났던 사직 전공의들이 다녔던 병원에 동일한 과목과 연차로 복귀할 수 있도록 전공의 단체와 합의했다. 입영 대상인 사직 전공의라도 수련에 복귀할 시 입대를 연기할 수 있다. 환자단체에서는 “의료공백 사태에 대한 재발 방지 대책이 우선”이라고 목소리를 높여 왔으나, 정부가 별도 대책 없이 입영 연기 등의 혜택을 부여해 특혜 논란을 피하기 어려워 보인다.

7일 서울 시내 한 대학병원. 뉴시스

보건복지부는 7일 제3차수련협의체를 열고 대한전공의협의회(대전협), 대한수련병원협의회 등과 하반기 전공의 복귀 방안에 합의했다고 밝혔다.

김국일 복지부 보건의료정책관은 이날 회의가 끝나고 “올해 하반기 전공의 모집에서 사직 전공의가 근무하던 병원, 과목, 연차로 복귀하면 채용은 수련 병원에서 자율적으로 결정하고, 초과정원이 발생하면 절차에 따라서 장관이 인정해주는 거로 했다”고 밝혔다. ‘수련 연속성’을 복귀해달라는 사직 전공의의 요구를 정부가 수용한 것이다. 이에 따라 병원별로 9월 수련을 시작하는 하반기 전공의 모집을 11일부터 진행할 예정이다.

앞서 대전협 비상대책위원회는 윤석열정부의 필수의료 정책 패키지 재검토, 전공의 수련환경 개선 및 수련 연속성 보장, 의료사고에 대한 법적 부담 완화를 위한 논의 기구 설치 등 3가지 요구안을 밝힌 바 있다.

정부는 전공의들이 복귀할 경우 입영 연기도 최대한 지원하겠다는 방침이다. 의무사관후보생 신분인 미필 전공의들은 지난해 사직과 함께 자동으로 군의관이나 공중보건의 입영 대상이 됐기 때문에 9월 복귀하더라도 내년이나 내후년 영장을 받으면 곧바로 입영해야 했다. 김 정책관은 “관계부처와 협의해서 최대한 수련을 마치고 입영하도록 할 계획”이라며 “복귀 규모에 따라서 수련 중에 입영할 수도 있는데 이에 대해서는 사후 정원을 인정하기로 했다”고 설명했다.

이미 입대한 사직 전공의의 수련 복귀 문제에 관해서는 합의라 이뤄지지 않았다. 김 정책관은 “대전협 측에서 이미 입영한 이들이 복귀하는 경우 하반기 모집에 지원할 수 있는 자격을 달라, ‘군 휴직’처럼 추진해줬으면 좋겠다는 의견이 있었다”면서도 “이미 군 복무 중이기에 하반기 지원 자격을 주기는 어렵다. 기존 복귀 전공의에 주었던 특례와 다른 부분도 있어서 지속해서 검토하기로 했다”고 말했다. 일부 전공의들 사이에서 제기됐던 수련 기간 단축 또는 전문의 추가 시험 요구에 대해서는 “논의한 바 없다”고 답했다.

김국일 보건의료정책관이 7일 서울 중구 달개비에서 3차 수련협의체 회의를 마친 뒤 취재진 질문에 답변하고 있다. 연합뉴스

그러나 정부가 전공의들의 복귀를 위해 재차 한발 뒤로 물러나면서 비판의 목소리가 나온다. 안기종 환자단체연합회 대표는 “정부는 수련협의체 논의를 통해 전공의 요구사항들을 최대한 들어주겠다는 방향으로 조건부 복귀를 지원했다”며 “전공의 복귀는 조건 없는 자발적인 복귀여야 한다. 의료공백 사태가 발생하지 않기 위한 재발 방지 대책 마련이 우선이다”고 비판했다.

복지부는 앞으로 수련환경 개선 등을 논의하기 위해 수련협의체를 격주 회의로 진행할 예정이다. 복지부는 고위험 필수진료 기피 현상을 해소하기 위해 ‘국민 참여 의료혁신위원회(가칭)’ 등을 구성해 논의할 방침이다. 해당 위원회에서는 대전협에서 요구한 필수의료 패키지 재검토도 이뤄질 전망이다.

한편 의대생 복귀 문제와 관련해서는 정부와 각 의대가 계절학기 최대 이수 학점을 6학점에서 12점으로 늘리는 내용을 골자로 한 ‘의대 학칙 개정 가이드라인’을 마련했다. 교육부와 의대총장 모임인 의과대학선진화를 위한 총장협의회(의총협), 의대학장 단체인 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)는 이런 내용의 운영 지침을 만들어 지난 1일 전국 40개 의대에 보냈다.

장한서 기자 jhs@segye.com

