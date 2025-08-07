인천공항 커피트럭 행사 규모는?

인천공항공사가 항공물류 현장 근로자 위한 커피트럭 행사를 열었다.



인천국제공항공사는 화물터미널 및 공항물류단지 일대(286만 3000㎡)에서 일하고 있는 현장 근무자 약 1만여 명을 위한 ‘찾아가는 인천공항 아이스데이(커피트럭) 행사’를 진행했다고 7일 밝혔다.

6일 인천공항 화물터미널에서 진행된 ‘찾아가는 인천공항 아이스데이’ 행사에서 인천국제공항공사 이학재 사장(왼쪽)이 현장 근무자에게 커피를 제공하고 있다.

전날 열린 ‘항공물류관계자 현장간담회’에서 인천국제공항공사 이학재 사장은 대한항공, 에어제타, 스위스포트코리아, AACT, UPS 등 항공물류기업 관계자 16명과 함께 인천공항 항공물류 발전 방향을 논의했다. 이 자리에서 공사는 향후 터미널 노후 시설 개선 및 주차장 확장 등을 통해 현장 근무자들의 근로 환경 개선에 힘쓸 것을 약속했다.

간담회 이후 이학재 사장을 비롯한 참석자들은 인천공항 화물터미널을 방문해 항공물류 현장 근무자들의 사기진작을 위해 마련한 커피트럭에서 시원한 음료를 전달하며 무더위 속 현장 근로자들의 노고를 격려했다.

이날 행사에 참석한 한 근무자는 “더운 날씨와 업무에 지쳐있던 중 인천국제공항공사에서 제공한 음료 덕분에 잠시나마 피로를 덜 수 있었다”고 말했다.

공사는 전날부터 이틀 간 인천공항 화물터미널(7개소)과 공항물류단지(10개소)에 커피트럭을 설치 및 운영하여 현장 근무자 약 1만여 명에게 시원한 커피 등 음료를 제공했다.

이학재 인천국제공항공사 사장은“항공물류 흐름의 핵심적인 역할을 수행하고 있는 현장 근무자들의 노고에 감사의 뜻을 전한다”라며 “앞으로도 현장 근로자들의 근무여건 증진을 위해 다양한 프로그램을 마련해 나갈 것”이라고 말했다.

박연직 선임기자 repo21@segye.com

