“멀티탭·칸막이 사용 금지”…진상 ‘카공족’에 칼 빼 든 스타벅스

스타벅스 코리아가 진상 카공족(카페에서 장시간 자리를 차지한 채 공부하는 사람) 대처 방안을 마련했다.

7일 관련 업계에 따르면 스타벅스 코리아는 전날 전국 매장에 고객들이 개인용 데스크톱과 프린터, 멀티탭, 칸막이 등을 사용하는 행위를 금지하도록 공지했다.

7일 서울의 한 스타벅스 매장에 비치된 매장 이용 관련 안내문. 독자 제공

또 관련 게시글을 이날부터 매장에 비치하도록 했고, 이 같은 행위를 하는 고객에게는 매장 파트너(직원)가 직접 알리도록 했다.

스타벅스가 비치한 글을 보면 “여러 명이 사용 가능한 테이블에서는 다른 고객님도 이용할 수 있도록 양보해달라”며 “개인용 데스크톱, 프린터, 멀티탭, 칸막이 등은 매장에서 사용할 수 없다”고 적혀 있다.

또 “장시간 자리를 비우실 때는 원활한 좌석 이용을 위하여 소지품을 꼭 챙겨달라”고 공지했다.

이번 조치는 일부 고객이 매장 내 콘센트에 멀티탭을 연결해 개인용 데스크톱과 프린터를 쓰는 등 개인 사무실처럼 활용하자 다른 고객들의 불만이 커지면서 나온 것으로 보인다.

실제로 최근 온라인상에서는 매장 내에서 고객이 개인용 칸막이에 데스크톱을 설치한 사진이 올라와 논란이 되기도 했다.

구윤모 기자 iamkym@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]