"휴가 중에도 안전은 직접 챙긴다"…육동한 춘천시장, 고위험 건설현장 점검

육동한 춘천시장이 7일 중대산업재해 예방을 위해 고위험 대형 건설현장을 대상으로 유관기관과 함께 합동점검을 벌였다.

대상은 산업재해 발생 이력, 유해물질 취급 여부, 연면적 3000㎡ 이상 등 고위험 요소가 있는 시 발주 및 민간 대형 공사장 20곳이다.

점검반은 춘천시 중대재해팀을 중심으로 국토안전관리원, 안전보건공단, 춘천소방서, 전기안전공사 등이 함께 구성했다. 현장 실사와 서류 점검을 병행한 이번 합동점검에서는 보호구 착용, 추락 방지시설 설치, 밀폐공간 작업 시 안전조치 여부 등을 중점 확인했다.

육동한 춘천시장이 7일 고위험 건설현장을 점검하고 있다. 춘천시 제공

특히 육 시장은 휴가 중인 이날 직접 현장을 찾아 근로자들과 안전 실태를 살피고 관리자를 격려하며 “작은 방심이 큰 사고로 이어진다. 현장 안전이 일상이 되도록 수칙 준수를 생활화해야 한다”고 당부했다.

이번 점검은 대통령의 중대재해 예방 기조에 따른 육 시장의 특별 지시에 따라 추진된 것이다. 시는 지역 산업현장의 안전관리 실태를 선제적으로 점검하고 실효성 있는 대응체계를 마련한단 방침이다. 이에 지난 1일 전담팀(TF)을 꾸려 지난 4일부터 7일까지 4일간 집중 점검에 나서고 있다.

시는 점검 결과를 사업장에 통보하고 즉시 시정이 이뤄지도록 조치할 예정이다. 주요 사례는 타 현장 예방교육과 정책자료로도 활용할 계획이다.

시는 유관기관과의 협업을 강화해 중대재해 대응 역량을 높이고 시민과 근로자 모두가 안심할 수 있는 안전한 도시환경을 만들어가겠다는 방침이다.

춘천=배상철 기자 bsc@segye.com

