최혁진 의원, 원주 무실동 행정복지센터 방문…“소비쿠폰 점검”

최혁진 국회의원(외교통일위원회, 비례대표)은 원주시 무실동 행정복지센터를 방문, 지역주민 등과 만나 민생경제 활성화를 위한 의견을 나눴다고 7일 밝혔다.

최혁진 국회의원이 원주 무실동 행정복지센터에서 지역주민들 의견을 듣고 있다. 의원실 제공

이날 방문은 민생회복 소비쿠폰 제도의 현장 운영 실태를 파악하고 제도 운영상의 문제점 및 개선사항을 직접 파악하고자 추진됐다.

향후 국회 차원의 제도적 보완과 예산 확보 방안을 검토하기 위한 기초자료 수집을 목적도 있다.

최 의원은 지역주민, 상인 등과 소비쿠폰 배포 및 사용 현황, 지역 상권 활성화 효과, 운영 과정에서 발생하는 애로사항을 심도있게 논의했다. 아울러 지역 경제 활성화에 실질적으로 기여할 수 있는 방안을 모색했다.

최 의원은 “민생회복 소비쿠폰은 지역 주민과 소상공인의 경제적 부담을 덜고 상권을 활성화하는 중요한 정책”이라며 “현장 목소리를 바탕으로 제도의 실효성을 높이고, 국회에서 이를 뒷받침할 예산과 제도적 보완책을 마련하겠다”고 강조했다.

그러면서 "민주연구원에서 경험을 바탕으로 기본소득 정책, 소상공인 지원, 지역경제 활성화를 위한 세밀한 정책 설계를 지속적으로 추진하겠다"고 덧붙였다.

