황금빛 가을 들녘… 허수아비 대신 참새떼 쫓는 드론 등장

벼가 익어가는 황금 들녘, 수백년동안 참새로부터 곡식을 지키는 역할을 했던 허수아비 대신 가 드론에게 그 자리를 대신 드론이 등장했다.

벼가 익어가는 가을이면 농촌 들녘에 등장하는 것이 허수아비다. 앞으로는 설치하고 철거하기 까다로운 이 허수아비 역할을 드론이 대신할 전망이다. 4차 산업혁명시대 첨단장비의 하나인 드론이 농촌 들녁의 풍경까지 바꾸고 있다.

충남도 농업기술원이 개발한 조생종 벼 빠르미를 재배 중인 충남 보령 벼농사 논에서 드론이 참새를 쫓고 있다.

충남도 농업기술원은 국내 처음으로 드론 스테이션 활용 조류 퇴치 현장 실증을 실시, 가능성을 확인했다고 7일 밝혔다. 이번 실증은 초조생종으로 7월 말∼8월 초 수확이 가능한 빠르미를 재배 중인 충남 보령 지역 벼농사 논에서 실시했다.

벼가 잘 익은 황금들녘은 참새떼들이 몰려와 벼 낱알을 쪼아 먹어 벼 수확량을 크게 떨어뜨린다. 외딴 논의 경우에는 ‘분산 효과’가 없어 참새떼가 들이닥치면 그야말로 ‘남는게 없을 정도’로 피해가 심각하다.

드론으로 참새떼를 쫓는 실증이 이뤄진 빠르미 논의 경우도 벼가 일찍 여물기 때문에 푸른 논 가운데 ‘나홀로’ 황금들녘을 연출하며, 외딴 논과 다름없이 참새들의 손쉬운 먹잇감이 될 수밖에 없다.

벼 재배 농업인들은 황금들녘 사수를 위해 허수아비·반짝이 테이프·새그물·새망·화약총·대포음향·레이저까지 동원해 참새와의 전쟁을 치르고 있다. 그러나 이들 참새 퇴치 방법은 효과가 일시적이거나 없는 경우도 있다.

이 같은 상황에 도 농업기술원이 등장시킨 드론은 스테이션을 스스로 이륙해 논 구석구석 미리 정해둔 경로를 비행한다. 비행 중에는 조류가 싫어하는 소리를 내보내 참새들을 쫓는 효과를 올리게 된다. 배터리가 소진되면 자동으로 스테이션에 착륙해 충전하고, 완충 시 다시 이륙한다.

드론은 이 같은 과정을 반복하게 되는데, 농업인이 할 일은 앱을 통해 드론 작동 또는 중지 명령만 하면 된다.

지난달 보령에서 실시한 실증을 통해 도 농업기술원은 드론 비행 시 참새가 달아나며 △수량 감소 피해 최소화 △조류 퇴치를 위한 노동력 절감 △조류 피해에 따른 농업인 정신적 스트레스 저감 등의 효과를 올린 것으로 분석하고 있다.

도 농업기술원 윤여태 쌀연구팀장은 “군집을 이룬 참새들이 잘 익은 논에 내려앉아 자식처럼 키운 곡식을 먹어치워도 농업인들은 대책없이 당할 수 밖에 없는 것이 현실”이라며 “이번 드론 스테이션 시스템은 참새로부터 논을 지키는 가장 효과적인 방법이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

논두렁에 설치한 드론 스테이션 스스로 이륙해 입력한 궤도에 따라 참새떼 쫓기에 나서는 드론.

윤 팀장은 이어 “이번 실증에서는 1대를 투입했으나, 여러 대의 드론이 동시 다발로 비행한다면 그 효과는 더 커질 것”이라며 “드론 스테이션 시스템의 높은 가격은 일반 활용에 걸림돌이 될 것으로 예상되나, 사양 조정 또는 기술 진보 시 적정 수준으로 낮아질 수도 있을 것”이라고 설명했다.

드론 조류 퇴치는 벼뿐만 아니라 콩 등 밭작물에도 적용이 가능하다. 조류 퇴치가 필요없는 상황에서는 열화상·광학 카메라를 이용한 작물 생육 모니터링, 병해충 감시, 볍씨 파종과 농약·비료 살포 등 다방면에서 활용할 수 있다.

충남도 농업기술원은 7일 당진시 송악읍 당진해나루쌀조합공동사업법인에서 도와 당진시 관계자, 농업인 등 40여 명이 참석한 가운데 빠르미향 벼베기 행사를 개최했다.

이 행사에서는 드론 스테이션 활용 조류 퇴치 시연도 진행, 참가자들의 눈길을 끌었다.

