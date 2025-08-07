與 "조국은 희생자"…'사면 수순'에 여론 주시하며 돌파 채비

연합뉴스 자료 사진

더불어민주당이 8·15 광복절을 앞두고 조국 전 조국혁신당 대표를 사면·복권하는 수순에 들어간 것에 대해 공개적인 반응을 하지 않으면서 여론을 주시하는 모습을 보였다.



사면권이 대통령의 고유 권한인 데다 아직 최종 결정되지 않았다는 것이 표면적인 이유지만, 과거 이른바 조국 사태 때 본 것처럼 당내 강경 지지층과 민심간 괴리가 있을 수 있다는 인식이 더 크게 작용하고 있다는 분석이 나온다.



김현정 원내대변인은 이날 기자들과 만나 광복절 특사 심사 대상에 조 전 대표가 포함됐다는 언론 보도와 관련, '당 지도부와 공감된 사안이냐'는 질문에 "아니다. 사면은 대통령 고유 권한"이라고 말했다.



이어 "정치인 사면은 공식적으로 결정된 게 없다는 게 대통령실과 당의 입장"이라고 밝혔다.



권향엽 당 대변인도 이날 양산 평산마을에서 문재인 전 대통령을 예방한 뒤 기자들과 만나 조 전 대표 사면에 대한 정청래 대표의 입장을 묻는 말에 "거기에 대해 따로 말씀한 것이 없다"라고 답했다.



민주당의 이런 반응은 그동안 친문(친문재인) 진영은 물론이고 친명(친이재명) 진영에서도 조 전 대표에 대한 사면 요구가 나왔던 것과는 사뭇 다른 모습이다. 정치인 특사에 관한 언급을 자제하는 기류가 표면적으로 흐른다.



민주당 의원들은 조 전 대표가 이른바 내란 수괴인 윤석열 전 대통령 때의 검찰에 의해 과도한 처벌을 받았다고 보고 이를 정상화해야 한다고 주장해왔다.



이 과정에서 친명계 좌장인 정성호 법무부 장관은 장관이 되기 전 조 전 대표의 사면·복권이 필요하다고 언급했으며 친명 핵심인 김영진 의원도 "조 전 대표 부부에 관한 수사는 윤석열 검찰의 정치적 판단·수사에 의해 진행됐으므로 정상화가 필요하다"고 가세했다.



이런 언급들은 조 전 대표의 사면·복권이 이뤄질 경우 민주당이 이 대통령의 결정을 어떻게 평가할지를 짐작케 한다. 특사가 큰 틀의 '내란 종식' 명분 안에서 이뤄졌다는 점을 평가하며 일부 반발 여론에 대응할 거란 예상이다.



다만 민주당 내에서는 조 전 대표의 사면이 민심에 미칠 수 있는 악영향을 걱정하는 시각도 적지 않다.



강경 지지층의 사면·복권 요구가 많기는 하지만, 자칭 개혁 입법 드라이브를 거는 상황에서 이재명 대통령과 당의 지지율이 이를 뒷받침할 수 있는 수준으로 유지되지 못할 경우 동력이 저하될 수 있다는 우려다.



더구나 세제개편안 속 대주주 기준 강화 방침과 미공개 고급 정보를 활용한 주식 차명거래 의혹으로 사퇴한 이춘석 의원 사태 등으로 인해 여론이 이전보다 악화한 점도 부담스러운 점이다.

이런 가운데 공정성 이슈와 맞물린 조 전 대표의 특사가 현실화했을 때 자칫 중도층의 부정적 여론을 자극한다면 정치적 부담이 커질 수 있다는 우려가 민주당 일각에서는 감지된다.



실제 당 지도부 인사들은 조 전 대표가 사면 심사 대상에 포함됐다는 사실이 알려지기 전만 해도 조 전 대표의 광복절 특사에 다소 신중한 태도를 보였다.



한준호 최고위원은 이날 MBC 라디오 인터뷰에서 "사면과 관련해 대통령실에서 민생범과 사회적 약자 사면이라는 명확한 기준을 정해놓고 있기 때문에, 여기에 맞춰서 심사할 것"이라며 "정치인 사면은 또 다른 측면이 있으며, 이에 대해서는 다음 기회로 넘기는 것이 바람직하지 않을까 싶다"고 말했다.



박수현 수석대변인도 이날 SBS 라디오 인터뷰에서 "대통령 임기 첫해에는 민생경제 회복과 사회적 약자에 집중해 사면해온 전통과 관례가 있다는 점만 알고 있다"고 말했다.



이와 관련, 당 핵심 관계자는 이날 연합뉴스와 통화에서 "'조국의 강'을 건너야 한다거나, 정치적 후과를 가정해서 사면복권을 하고, 안 하고를 결정할 수 없다"며 "개혁의 대상인 검찰이 저지른 희생물이라는 점에서 조국의 강은 건너야 하고 돌파해야 한다"고 말했다.



조 전 대표의 사면을 적극적으로 바라는 조국혁신당은 관련 언급을 자제하고 있다.



혁신당 윤재관 수석대변인은 이날 최고위 회의 후 "'진인사대천명'이라는 마음으로 결과를 기다린다"고 말했다.

