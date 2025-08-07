中 7월 무역실적 예상치 크게 웃돌아…대미·희토류 수출은↓

[신화 연합뉴스 자료사진]

중국의 올해 7월 수출액이 시장 예상치를 크게 뛰어넘는 호조세를 나타냈다.



7일 중국 해관총서에 따르면 중국의 7월 수출액(달러 기준)은 3천217억8천만달러(약 445조5천억원)로 작년 동월 대비 7.2% 증가했다.



이는 로이터통신(5.4%)과 블룸버그통신(5.6)이 각각 집계한 시장 전문가들의 전망치와 올해 6월 중국 수출 증가율(5.8%)을 모두 크게 상회하는 것이다.



중국의 7월 수입은 2천235억4천만달러(약 309조5천억원)로 작년 7월에 비해 4.1% 늘었다. 수입 증가율 역시 시장 전망치(-1.0%)를 크게 뛰어넘었다.



이로써 중국의 7월 무역 규모는 5천453억2천만달러(약 755조1천억원)로 작년 대비 5.9% 증가했다. 7월 무역 흑자는 982억4천만달러(약 136조원)로 집계됐다.



올해 1∼7월 전체로 보면 달러 기준 수출액은 6.1% 증가했고, 수입액은 2.7% 감소했다. 1∼7월 전체 무역 규모는 작년보다 2.4% 늘었다.



7월 무역을 위안화 기준으로 보면 수출은 8.0%, 수입은 4.8% 증가했고, 수출입 전체 규모는 6.7% 늘었다.



중국의 올해 1∼7월 무역을 상대국별로 살펴보면 '관세 전쟁'을 치르고 있는 미국과의 교역 감소세가 한층 뚜렷해졌다.



해관총서에 따르면 1∼7월 중국의 대미 수출액은 2천513억7천220만달러(약 348조원)로 12.6% 줄었고, 미국으로부터의 수입액 역시 858억5천140만달러(약 118조8천억원)로 10.3% 감소했다. 전체 무역 규모는 12.0% 줄었다.



올해 1∼6월 대미 수출액 감소율(-10.9%)과 수입액 감소율(-8.7%), 무역 감소율(-10.4%)에 비해 감소 폭을 더 키운 셈이다.



전기차 등 전략 산업을 놓고 무역 분쟁 중인 유럽연합(EU)과의 관계를 보면, 1∼7월 중국의 수입액은 5.2% 줄었지만 대EU 수출액은 7.0% 늘었다. 중국과 EU의 전체 무역 규모는 작년 대비 2.8% 증가한 4천666억86만달러(약 646조원)로 집계됐다.



1∼7월 중국의 한국에 대한 수출액은 832억2천220만달러(약 115조원)로 1.1% 감소했고, 수입액은 1천15억2천640만달러(약 140조원)로 0.3% 증가해 한중 양국의 전체 무역 규모는 작년 대비 0.4% 줄어든 것으로 나타났다.



같은 기간 일본에 대한 중국의 수출은 901억6천530만달러(약 125조원)로 4.4% 늘었으며, 수입액은 893억2천390만달러(약 124조원)로 2.5% 늘어 무역 규모가 3.5% 확대됐다.



중국의 대러시아 무역 규모는 1천258억39만달러(약 174조원)로 지난해 대비 8.1% 감소했다고 해관총서는 밝혔다. 수출(562억3천830만달러·-8.5%)과 수입(695억6천560만달러·-7.7%) 모두 줄었다.



아울러 태국(+22.6%)·베트남(+20.7%)·인도네시아(+14.9%) 등 아세안(ASEAN) 국가들에 대한 중국의 수출은 모두 3천770억3천970만달러(약 521조원)로 전년 대비 13.5% 늘었다. 수입은 2천199억5천810만달러(약 304조원)로 0.2% 증가했다.



중국의 올해 1∼7월 무역을 품목별로 보면 집적회로(899억3천340만달러·+20.5%)와 자동차(651억5천10만달러·+9.7%), 선박(244억2천630만달러·+15.5%), 비료(41억2천30만달러·+49.3%) 등의 수출이 강세를 보였다.



또 중국이 최근 각국에 대한 수출 통제 조치로 영향력을 키우고 있는 희토류는 올해 1∼7월 전체로 보면 3만8천563.6t이 수출돼 작년 같은 기간(3만4천32.2t)보다 수출량이 다소 늘었다.



하지만 중국이 본격적으로 희토류 '무기화'에 나선 가운데 7월 수출량은 5천994.3t에 그쳐 6월(7천742.2t)보다 22.6% 감소한 것으로 나타났다.



블룸버그는 중국의 수출 증가세가 미국의 고율 관세에도 불구하고 예상을 뛰어넘는 증가율을 보였다면서 "글로벌 수요가 여전히 중국 경제의 중요한 성장 동력으로 남아있음을 시사한다"고 짚었다.



이 매체는 "기업들이 관세 리스크를 피하기 위해 가능한 한 빨리 상품을 선적하려 함에 따라 수출이 기록적인 수준을 나타냈는데, 이제 문제는 앞당기기 수출 효과가 사라질 올해 남은 기간에도 강세가 이어질지 여부"라며 중국 항만의 컨테이너 처리량이 2주 연속 감소했다고 설명했다.

