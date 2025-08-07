한미 해병대, ‘2025-2차 KMEP 연합훈련’ 실시

해병대는 지난 7월 중순부터 8월까지 미 해병대와 김포, 강화, 포항, 포천, 동두천 일원에서 ’2025-2차 KMEP 연합훈련을 실시하고 있다고 7일 밝혔다.

KMEP(Korea Marine Exercise Program)은 한미 해병대의 연합작전 수행능력 및 상호운용성 향상을 위한 미 해병대의 한반도 전개 훈련 프로그램으로 이번 훈련에는 오키나와에 주둔하는 미 해병대 III-MEF(제3해병원정기동군) 3사단 장병 1500여 명이 참가해 해병대 1사단, 2사단, 6여단, 연평부대, 항공단, 군수단 장병들과 실전적 전투기술 및 전술 공유를 실시 중이다.

한미 해병대 장병들이 KMEP 연합보병훈련 간 개인 및 공용화기 실사격 훈련을 하고 있다. 해병대 제공

‘2025-2차 KMEP 훈련 기간, 한·미 해병대는 전투 임무에 기초한 보병·수색·기계화·공병·방공·의무 등 병과·제대별 훈련부터 모든 요소의 통합된 작전 수행능력을 검증하는 대대급 상륙훈련까지 총 10여 건의 실전적 교육훈련 과제를 통해 연합작전 수행능력을 높이고 있다.

지난 7월 21일부터 8월 1까지 1사단(포항)과 2사단(김포)에서 각각 실시한 대대급 연합보병훈련에서 한미 해병대 장병은 연합제대를 편성해 도하작전과 레펠 등 산악전 훈련과 도시지역작전 근접전투기술 훈련, 개인 및 공용화기 실사격 훈련을 실시해 소부대 지상작전 수행절차를 행동화하고, 상호 노하우를 공유했다.

한미 해병대 장병들이 KMEP 연합보병훈련 종료 후 서로를 격려하며 파이팅을 외치고 있다.

한미 해병대 장병들이 KMEP 연합공병훈련 간 초소형 전술지상 로봇으로 폭발물 탐지 훈련을 하고 있다.

같은 기간 김포와 동두천에서는 △불발화학탄·대량살상무기 제거 △정찰·제독 △불시 상황조치훈련 등을 중심으로 한 연합화생방훈련이 펼쳐졌다.

포천에서는 △급조폭발물(IED) 대응 △기동·대기동 지원 능력 향상을 위한 연합공병훈련과 전투부상자 처치 숙달을 위한 연합의무훈련이 동시에 실시됐다.

특히, 연합보병훈련에서는 드론을 이용해 적 위협 요소를 탐지 후 진입 경로를 확보하며 전장 인식 능력을 끌어올리고, 연합공병훈련에서는 초소형 전술지상 로봇으로 폭발물을 탐지·제거하는 등 무인전투체계의 작전 수행개념을 이해하고, 경험하는 기회를 가졌다.

KMEP 연합화생방훈련 간 정찰 및 제독 임무 수행을 위해 화생방정찰차를 운용하고 있다.

한편, 지난 7월 31일부터는 이번 ’2025-2차 KMEP 연합훈련의 핵심적 훈련인 연합상륙훈련이 포항에서 실시 중이다.

이달 6일 한미 해병대 장병은 KAAV와 마린온, CH-47 등 상륙자산을 이용해 독석리 해안과 조사리 일대에 결정적 행동을 실시했다.

상륙훈련 간, 한미 해병대는 작전계획에 기반한 훈련 시나리오를 바탕으로 작전계획을 수립하고, 상륙 이후 상륙군 목표 확보를 위한 육상 기동 및 연결작전 과정에서 무인기 식별 및 포탄·화학탄 낙탄 상황 등을 부여해 실전적 교전, 대응능력을 배양했다.

KMEP 연합상륙훈련 간 한국형 상륙돌격장갑차가 해상돌격을 실시하고 있다.

한미 해병대 장병들이 KMEP 연합상륙훈련 간 해상돌격 후 하차전투를 하며 후속상륙을 위한 경계를 실시하고 있다.

보병·상륙훈련에 참가한 23대대장 우승기 중령은 “미 해병대와 함께 땀을 흘리며 상호 전투기술을 교류하는 모든 훈련이 부대원에게 자부심과 자신감을 배양하는 좋은 계기가 됐다”라며 “더욱 강인한 해병대로 거듭나 국가와 국민에게 신뢰받는 해병대가 되겠다”고 소감을 밝혔다.

미 해병대 대대장 구딩 중령은 ”한미 해병대의 훈련은 강력한 한미 동맹을 상징하며, 우리는 한반도 평화를 위해 언제라도 함께 작전할 수 있는 준비가 돼있다“고 말했다.

한편, 해병대는 매년 미 해병대와의 KMEP 연합훈련을 보완·발전시켜 연합작전 수행능력을 향상함은 물론, 군 본연의 임무수행에 집중한 가운데 완벽한 대비태세를 갖춰나갈 방침이다.

포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

