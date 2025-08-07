‘조국 사면’ 가능성에… 혁신당 “진인사대천명” vs 민주당 “다음 기회가 바람직”

“진인사대천명(할 수 있는 일을 다 한 후 하늘에 결과를 맡기고 기다린다).” (조국혁신당 윤재관 수석대변인) “대통령 임기 첫해는 민생경제 회복과 사회적 약자를 위한 사면에 집중한다. 정치인 사면이 첫해의 사면에 맞을까.” (더불어민주당 박수현 수석대변인)

조국혁신당 조국 전 대표가 7일 법무부 사면심사위원회의 심사대상 명단에 포함된 가운데, 조국혁신당과 더불어민주당은 엇갈린 반응을 보였다.

조국혁신당은 윤재관 수석대변인은 최고위원회의 후 기자들과 만나 조 전 대표의 사면에 대해 “결과가 나오기 전에 대통령 고유 권한 관련해 말씀을 드리는 것은 조심스러운 일”이라면서도 “겸허하고 차분하게 결과를 기다리는 입장”이라고 밝혔다. 조 전 대표의 특사 가능성에 대한 기대감을 내비친 것이다.

조국혁신당 의원들도 기대하고 있는 모습이다. 백선희 의원은 사회관계망서비스(SNS)에 “조국이라는 이름이 다시 시민 속으로 돌아오기를 진심으로 바란다”며 “조국의 귀환은 무너진 정의와 민주주의가 다시 숨 쉬기 시작한다는 신호”라고 적었다. 정춘생 의원은 “좋은 결과가 있기를 간절한 마음으로 기도한다”고 했다.

반면 더불어민주당 지도부는 일제히 조 전 대표 사면에 회의적인 입장을 보였다.

박수현 수석대변인은 SBS 라디오에 출연해 “대통령 임기 첫해의 사면은 대체로 민생경제 회복과 사회적 약자를 위한 사면에 집중해온 특징이 있다”며 “정치인 사면이 첫해의 사면에 맞을까 (싶다)”라고 말했다. 그는 “대통령께서 어떻게 결단하실지 모르겠다”면서도 “지금은 오로지 민생과 회복과 희망을 써나가야 할 시기”라고 덧붙였다. 조 전 대표 사면에 반대 입장을 표명한 것이다.

한준호 최고위원도 MBC 라디오에서 “정치인 사면에 대해서는 다음 기회로 넘기는 것이 바람직하지 않을까 싶다”고 했다. 그는 “대통령 임기가 시작된 지 석 달 정도이고, 한미 정상회담 등 굉장히 큰 아젠다들이 많이 남아 있는 상태”라며 “개인적으로 저는 이 문제에 대해서는 너무 시끄럽지 않게 다루려고 노력을 할 것 같다”고 했다.

김현정 원내대변인은 “이번에 저희가 확인한 바로는 민생사범이나 사회적 약자 관련해 많이 사면하려는 계획”이라며 “정치인 사면은 공식적으로 결정된 게 없다는 것이 대통령 입장이고 저희 당도 마찬가지”라고 말했다.

법무부는 이날 오후 사면심사위원회를 열고 광복절 특사 대상자를 선정한다. 조 전 대표는 대상자 명단에 포함돼 있다. 특사 명단은 오는 12일 국무회의 심의·의결로 최종 확정된다.

조희연·김나현 기자

