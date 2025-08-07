우원식 의장 내란특검 출석…“비상계엄 진상 밝히는 데 협조”

우원식 국회의장이 7일 참고인 조사를 위해 내란 특별검사팀(특검 조은석)에 출석했다. 표결 방해 의혹을 비롯해 비상계엄 당시 국회 상황을 설명하기 위한 차원이다.

우 의장은 이날 오전 9시40분쯤 내란 특검 사무실이 있는 서울 서초구 서울고검에 도착했다. 특검이 우 의장에게 참고인 조사 협조를 요청했고 우 의장이 직접 출석하기로 결정한 데 따른 것이다.

우원식 국회의장이 7일 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란 특검 사무실에 참고인 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

우 의장은 청사에 출석하며 취재진에게 “지난 비상계엄으로 일어난 내란 사태에 대해서 헌법과 국민들에게 진상을 밝히는 것은 역사적으로 꼭 필요한 책임”이라며 “국회의장이 직접 출석해서 진상을 밝히는 데 협조하는 게 특검 출범한 정신에 맞는다고 생각했다”고 밝혔다.

그는 이어 “국회는 계엄을 통해서 침탈당한 기관이기도 하고 헌법과 법률의 절차에 의해서 계엄을 해제시킨 기관”이라며 “오늘 진술을 통해서 비상계엄과 관련한 법적·정치적 정의를 바로 세우는 일에 국회의장으로서 최선의 책임을 다하겠다”고 덧붙였다.

특검은 우 의장을 상대로 비상계엄 당시 표결 방해 시도 의혹을 우선 조사할 거로 보인다. 또 계엄군이 침투한 국회의 피해 상황 전반에 대해서도 물을 예정이다.

특검은 11일엔 국민의힘에서 계엄 해제 의결에 참여한 의원 중 한 명인 조경태 의원도 참고인 신분으로 조사할 예정이다. 이런 기반 조사를 마친 뒤에는 같은 당 추경호·나경원 의원 등에 대한 조사를 이어갈 것으로 보인다.

추·나 의원은 계엄 선포 직후 윤 전 대통령과 통화를 한 인물이다. 특검은 고위공직자범죄수사처 및 경찰로부터 관련 고발 사건을 이첩받았다. 추 의원은 특히 계엄 해제 요구안 의결을 앞두고 국민의힘 비상의원총회 장소를 세 차례 변경했다. 특검은 윤 전 대통령이 국민의힘 의원들에게 계엄 해제 표결에 불참하도록 지시한 게 아닌지 의심하고 있다.

