구로구, 자치구 최초로 자율방범대에 순찰차 직접 지원

서울 구로구가 신도림동과 구로5동 자율방범대에 순찰차를 한 대씩 직접 지원했다. 서울 25개 자치구 가운데 처음이다.

구로구는 5일 구청에서 차량 전달식을 가졌다며 7일 이같이 밝혔다.

지난 8월5일 서울 구로구청 현관 앞에서 장인홍 구청장(앞줄 가운데)을 비롯한 신도림·구로5동 자율방범대 순찰차 전달식 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 구로구 제공

구는 자율방범대 방범 활동 여건을 개선하기 위해 차량 등록일로부터 10년이 지났거나 주행거리 12만㎞를 초과한 노후 차량 기준에 따라 2곳을 선정해 기아 셀토스를 지원했다. 이 사업엔 구비 5600만원을 투입했다.

해당 차량은 자율방범대 명의로 등록돼 구로경찰서가 관리·감독을 맡는다. 자율방범대는 반기별로 차량 관리 대장을 제출해야 한다.

구는 자율방범대 순찰차 지원을 통해 야간 순찰 등 지역 방범 활동이 활발해지고 주민이 체감하는 생활 치안 서비스 수준도 높아질 것으로 기대한다. 아울러 운행 연한이 지난 자율방범대 순찰차를 순차적으로 교체해 나갈 계획이다.

장인홍 구로구청장은 “구로구가 자치구 최초로 자율방범대 순찰차를 직접 지원하게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 주민이 안심하고 생활할 수 있는 치안 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

박진영 기자 jyp@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]