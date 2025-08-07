트럼프 '반도체 100% 관세' 언급, 한국 영향은…삼성·SK 노심초사

도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체에 약 100%의 높은 품목별 관세를 부과할 수도 있다고 언급하면서 글로벌 반도체 산업에 또다시 먹구름이 드리웠다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

업계에서는 미국이 엔비디아가 대만에서 전량 제작하는 AI칩을 포함해 다수 반도체를 수입하는 만큼 미중 경쟁 속에서 자국 빅테크의 투자에 큰 부담을 주는 지나치게 높은 수준의 관세를 부과하기는 어려울 것이라는 관측에 여전히 무게가 실리는 분위기다.



그럼에도 업계는 관세를 압박 지렛대로 삼은 트럼프 대통령의 현지 투자 압박이 계속되는 점을 고려해 긴장의 끈을 놓지 않고 있다.



한국 정부는 미국이 약속한 '최혜국 대우'를 근거로 설령 미국이 반도체 관세를 국가별로 차등해 매겨도 한국 반도체에 100% 수준의 높은 관세를 부과할 가능성은 작은 것으로 보고 있다.



7일 업계와 외신에 따르면 트럼프 대통령은 6일(현지시간) 백악관에서 열린 애플의 대미 시설투자 계획 발표 행사에서 "우리는 반도체에 약 100%의 관세를 부과할 것"이라며 "미국으로 들어오는 모든 집적회로(chips)와 반도체(semiconductors)"가 부과 대상이라고 밝혔다.



그러면서 트럼프 대통령은 "만약 미국에 (반도체 제조 공장을) 건설한다면 부과되지 않을 것"이라고 덧붙였다.



앞서 전날 트럼프 대통령이 "내주 정도"(next week or so)에 품목별 관세를 더 발표할 예정이라며 반도체와 의약품을 언급한 바 있어 이르면 다음 주 반도체 관련 발표가 이뤄질 가능성이 있다.



이와 관련, 여한구 산업통상자원자원부 통상교섭본부장은 이날 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 "만약에 15%로 (미국의 반도체) 최혜국 세율이 정해진다고 하면 우리도 15%를 받는 것으로, 앞으로 100%가 되건 200%가 되건 상관없다"고 밝혔다.

지난 6일 서울 여의도 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

한국이 향후 반도체 관세에서 여러 나라 중 한국이 가장 낮은 세율을 적용받는 그룹에 속할 수 있게 됐다는 점을 강조한 것으로 해석된다.



업계는 이번 '100% 관세' 발언이 반도체 업계에 현지 투자를 강하게 압박하려는 취지에서 나온 점을 고려해 상황을 지켜보겠다는 분위기다.



이미 삼성전자는 미국 텍사스주 테일러에 파운드리 공장을 짓고 있으며, SK하이닉스는 인디애나주 웨스트라피엣에 반도체 패키징 생산기지 건설을 준비 중이다. 양사 모두 메모리 생산시설은 미국에 없다.



이종환 상명대 시스템반도체공학과 교수는 "미국 정부가 원하는 현지 투자에 대해 조금 더 적극적으로 나설 필요가 있다"며 "한국 기업 입장에서도 미국 빅테크 수주를 위해선 현지 투자가 수월할 수 있다"고 말했다.



업계 관계자는 "구체적인 부과 시기와 적용 방식이 밝혀지지 않은 만큼, 우리 정부와 긴밀히 협의하면서 대응해 갈 예정"이라고 말했다.



삼성전자와 SK하이닉스가 기술 우위에 있는 만큼 미국 빅테크에 미칠 영향을 고려해 반도체에 고율 관세를 부과할 가능성이 크지 않다는 분석도 있다.

AI 산업 확장이라는 시대적 흐름 속 한국의 반도체가 핵심 공급망 역할을 하는 점을 미국도 고려하지 않을 수 없을 것이라는 관측이다.

김양팽 산업연구원 전문연구원은 "반도체에 고율 관세를 부과하면 미국 기업도 그만큼 비싸게 반도체를 사야 하므로 부정적인 영향이 있다"며 "(현지 투자 등을) 성급하게 결정할 필요는 없어 보인다"고 말했다.



실제로 반도체에 고율 관세가 부과될 경우 미국도 비용 상승 등 영향이 불가피하다.



반도체에 대한 관세 부과는 반도체가 들어가는 휴대전화, 자동차, 가전 등 디지털 시대에 필수적인 품목에 대한 가격 인상으로 이어질 가능성이 높다.



미국은 매년 막대한 반도체를 수입에 의존하고 있으며, 해외 생산 기지를 가진 미국 기업조차도 자국 고객사에 납품하려면 무역 구조상 미국으로의 수입 절차를 거쳐야 한다.



특히 인공지능(AI) 혁명의 중심인 엔비디아의 경우 칩 대부분을 대만 TSMC에 맡기고 있어 실제 관세가 부과되면 엔비디아는 물론 관련 공급망을 나눠 가진 미국 빅테크에까지 직격탄이 될 수 있다.



이는 엔비디아에 고대역폭 메모리(HBM)를 납품하는 SK하이닉스에도 간접적인 영향을 미칠 수 있으며, 엔비디아 공급망 진입을 타진 중인 삼성전자도 마찬가지다.



이와 관련, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이날 백악관에서 트럼프 대통령을 만났다는 소식이 전해지며 황 CEO가 무리한 세율이 적용돼서는 안 된다는 주장을 전할 것이라는 관측도 나온다.

