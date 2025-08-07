與 김병기 “방문진법·노란봉투법 등 8월 처리… K스틸법은 당론 추진”

더불어민주당 김병기 원내대표는 7일 방송 3법(방송법·방송문화진흥회법·한국교육방송공사법 개정안) 중 7월 임시국회를 통과한 방송법을 제외한 나머지 방송 법안들을 8월 임시국회에서 처리하겠다는 뜻을 재확인했다.

김병기 더불어민주당 원내대표가 7일 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언을 하고 있다. 이재문 기자

김 원내대표는 국회에서 열린 당 정책조정회의에서 “방송 정상화를 위한 나머지 2개 법안, 노란봉투법(노동관계조정법 2·3조 개정안), 2차 상법 개정안 등 시급한 민생개혁 법안을 신속하게 처리할 것”이라고 말했다.

검찰·사법개혁 의지도 재차 강조했다. 김 원내대표는 “선택적 수사와 정치 개입, 제 식구 감싸기로 무너진 검찰을 바로 세우겠다”며 “검찰권의 남용을 막고 견제받는 권력기관으로 개혁하겠다”고 했다. 그는 이어 “사법의 독립성과 공정성도 반드시 회복하겠다”며 “권력기관을 바로 세우고 정의를 되찾겠다”고 했다.

여야 의원 106명이 공동발의한 ‘철강산업 경쟁력 강화 및 녹색철강기술 전환을 위한 특별법’(K스틸법)은 당론 추진한다. 김 원내대표는 “이 법은 철강산업 보호를 넘어 국가 안보와 국민 경제를 위한 선택”이라며 “집권 여당으로서 큰 책임감을 갖고 신속하게 추진할 것”이라고 했다.

배민영·김나현 기자

