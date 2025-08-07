원자력환경공단·방폐물 학술단체 협의회, 워크숍 개최

한국원자력환경공단은 ‘방사성폐기물 처분 학술단체 협의회’와 공동으로 5~6일 양일간 합동 워크숍을 개최했다고 7일 밝혔다.

강원도 태백시 오투리조트에서 열린 이번 워크숍에는 원자력∙지질∙건설 분야 등 9개 학술단체 전문가 등 150여명이 참석했다.

조성돈 한국원자력환경공단 이사장(오른쪽 다섯번째)과 학술단체 전문가들이 방사성폐기물 처분 학술단체 협의회 2025 제2차 공동 워크숍에서 기념촬영을 하고 있다. 공단 제공

한국방사성폐기물학회 정재학 학회장은 개회사를 통해 “고준위 방폐물 처분사업은 다학제적 협력이 필수적”이라며, “국민과의 소통은 물론, 원자력과 지질 등 다양한 분야 전문가들의 긴밀한 협력이 중요하다”고 강조했다.

한국암반공학회 이승원 학회장은 환영사에서 “이번 워크숍이 단순한 토론을 넘어 학문, 실무, 정책을 아우르는 진정한 소통의 장이 되어 실질적인 방안을 모색하는 중요한 기회가 되기를 바란다”고 밝혔다.

김동균 태백시 부시장은 축사에서 “전문가들이 함께 고민하는 모습 자체가 집단 지성의 힘을 보여주는 좋은 사례”라고 평가하며, “석탄 도시에서 무탄소 에너지 도시로 전환 중인 태백시가 전문가들의 지혜를 모아 100년 미래를 건설하는 데 적극 노력하겠다”고 말했다.

조성돈 이사장은 “본격적인 사업추진을 앞둔 시점에서 오늘 워크숍은 공단은 물론 우리나라 각 분야의 역량을 재정비하는 데 중요한 의의가 있다”며 “협의회의 풍부한 식견과 경험을 기대한다”고 말했다.

워크숍 1일차에는 ‘고준위 방폐물 관리시설 부지가 갖춰야 할 지질 특성’을 주제로 심도 있는 논의가 이뤄졌다.

전문가들은 고준위 방폐물 관리시설 확보의 성패는 첫 단추인 부지선정에 달려있으며, 이 과정은 과학적 데이터와 객관적인 기술기준에 따라 투명하게 진행돼 한다고 한목소리로 강조했다.

2일차에는 ‘연구용 지하연구시설(URL)의 효과적 활용 방안’을 주제로, 태백에 건설될 연구용 URL의 성공적인 운영을 위한 구체적인 청사진이 제시됐다.

전문가들은 연구용 URL이 핵심기술의 신뢰성을 확인하는 연구시설을 넘어 국민적 신뢰를 얻는 교육‧홍보의 장이 돼야 한다고 강조했다.

이를 위해 △투명한 정보공개 및 체계적 데이터 관리 △융합 연구를 위한 새로운 R&D 거버넌스 구축 △명확한 기술 목표 제시 등이 필요하다고 제안했다.

양일간의 워크숍을 통해 전문가들은 과학적 기준에 기반한 부지 선정의 중요성을 재확인하고, 연구용 URL의 성공이 고준위 방사성폐기물 관리 사업 전반의 신뢰도를 좌우하는 만큼, 투명하고 체계적인 활용 계획을 수립하고 실행해야 한다고 입을 모았다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]