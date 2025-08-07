네이버클라우드, 한국수자원공사 등과 日 지자체 방재 시스템 구축

네이버클라우드가 일본 야마가타현 나가이시, NTT 동일본, NTT e-드론 테크놀로지, 한국수자원공사와 지역 방재 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다. 네이버클라우드 제공

네이버클라우드가 한국수자원공사 등과 손잡고 일본 야마가타현의 지구 온난화 피해 방지에 나선다고 7일 밝혔다.

네이버클라우드는 이날 한국수자원공사, NTT 동일본 등과 디지털 트윈 등 활용 지역 방재 역량 강화를 위한 업무협약을 체결했다.

일본 야마가타현 나가이시는 모가미강과 지류들로 인해 집중호우 시 대규모 침수 피해가 반복되는 지역으로 정밀하고 신속한 대응 체계의 필요성이 지속적으로 제기됐다.

네이버클라우드 등은 나가이시에 자연재해를 사전 예측하고 실시간으로 모니터링할 수 있는 차세대 방재 시스템을 구축한다.

드론 촬영 데이터 활용으로 도시를 고정밀 3D로 구현하고, 수위·강수량·강설량 등 실시간 데이터를 연동해 방재 상황을 통합적으로 관리·분석할 수 있는 디지털 환경을 제공한다.

한국수자원공사는 침수 예측과 홍수 시뮬레이션 등 수자원 관련 솔루션을 맡고, NTT 동일본은 프로젝트를 총괄하며 방재 인프라와 무선 네트워크 구축을 지원한다.

네이버클라우드 김유원 대표는 “기술을 통해 사회문제 해결에 기여하고, 글로벌 파트너들과 함께 실질적인 변화를 이끄는 혁신을 지속해 나가겠다”고 말했다.

