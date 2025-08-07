포항테크노파크, ‘포항시 해양 신산업 육성 기본구상 ’최종보고회

포항테크노파크는 6일 송도동에 위치한 첨단해양R&D센터 중회의실에서 ‘포항시 해양 신산업 육성 기본구상’ 연구용역의 최종보고회를 개최했다고 7일 밝혔다.

이번 연구용역은 포항시, 한국로봇융합연구원, 중소조선연구원이 참석한 가운데 포항시 해양 신산업을 보다 체계적이고 전략적으로 육성하기 위한 종합계획 및 중장기 발전전략 수립의 기초자료 마련을 목적으로 마련됐다.

포항테크노파크는 지난 6일 송도동에 위치한 첨단해양R&D센터 중회의실에서 ‘포항시 해양 신산업 육성 기본구상’ 연구용역의 최종보고회를 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항테크노파크 제공

이 연구에서는 △국내외 해양 신산업 현황 분석 △해양신산업 육성 정책 동향 △포항시 해양신산업 현황 진단 △포항 해양 신산업 육성 방향 제시 등을 주요 내용으로 다뤘다.

최종보고회에서는 급변하는 해양산업 정책 환경에 대응한 신산업 발전 방향을 중심으로 다양한 의견이 제기된 가운데 지속가능한 지역 해양산업 생태계 조성을 위한 구체적 전략과 실천 방안에 대한 논의도 활발히 이어졌다.

포항TP는 이번 연구 결과를 바탕으로, 포항시 해양산업의 지속가능하고 실효성 있는 성장을 위한 ‘해양산업 육성 종합계획 및 중장기 발전전략 수립’ 후속 연구도 지속 추진할 계획이다.

배영호 포항TP 원장 “포항시의 전략적 거점인 첨단해양R&D센터를 중심으로 포항이 동해안 해양산업의 핵심 도시로 도약할 수 있도록 정책 제안과 실행 로드맵을 구체화하겠다”며 “지역산업과의 연계를 통해 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 관련 사업을 적극 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

