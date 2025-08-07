부산대 초저온연구소, 국가연구소 공모사업 예비평가 선정

부산시는 교육부와 과학기술정보통신부에서 공동 추진하는 ‘국가연구소(NRL2.0)’ 공모사업 예비평가에 부산대 초저온연구소가 선정됐다고 7일 밝혔다. 교육부와 과기정통부, 한국연구재단은 전날 예비평가를 거쳐 13개 대학연구소를 예비 선정했다.

‘국가연구소(NRL2.0) 사업’은 세계적 수준의 연구를 선도할 대학부설연구소를 선정해 연 100억원, 10년간 최대 1000억원을 지원하는 사업으로, 올해 최종 4개 연구소를 선정할 계획이다.

부산대 초저온연구소는 극·초저온 환경 에너지 활용 원천기술 확보를 위한 다학제 연구와 교육체계 정립을 통한 응용산업 발전 연구거점 모델을 제시했다. 부산대는 △극·초저온 현상 탐구, 첨단 소재 개발, 과학정보 데이터베이스 구축 △극·초저온 과학기술의 산업 접목 및 에너지 저장기술 완성 △극·초저온 생체현상 탐색, 재생의료 기술 등 기초과학·공학·의생명과학을 아우르는 융합 연구를 추진해 나갈 계획이다.

시는 국가연구소 사업의 중요성을 깊이 인식하고 강력한 유치 의지를 적극적으로 표명하면서 대학 및 유관기관과 긴밀한 협업 체계를 구축한 다음, 공모 선정을 위해 심혈을 기울여 왔다.

특히 경쟁우위가 있는 지역대학의 연구과제 선정을 위해 행정부시장을 단장으로 하는 국가연구소 유치지원 협업 전담팀(TF팀)을 구축하는 등 시-대학-유관기관(부산과학기술고등교육진흥원 등) 간 지원 체계를 마련해 전략적 자문 및 시비 지원, 행정 협조 등 전방위적인 노력을 통해 유치 기반을 다졌다는 것이 시의 설명이다.

이번 국가연구소 예비평가 선정은 지역주도 지·산·학 협력과 부산시 고등교육 연구역량이 집결된 성과로, 시는 본 평가에서도 국가연구소 최종 선정이 이뤄질 수 있도록 전폭적인 지원과 총력 대응을 이어갈 계획이다. 예비평가에 선정된 대학 연구소는 2차 본평가 및 사업추진위원회 심의를 거쳐 다음 달 최종 선정된다.

박형준 시장은 “대규모 국비 지원과 파격적인 연구 권한이 제공되는 국가연구소 사업은 대학의 연구시스템을 혁신하고 연구역량을 세계적 수준으로 끌어올리는 데 크게 기여할 것”이라고 강조했다. 그러면서 “관련 산업의 동반성장은 물론 정부의 해양물류 관련 대형 프로젝트와 시가 추진하는 글로벌 허브도시 구축 등과의 융합 시너지가 기대된다”고 덧붙였다.

