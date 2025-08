'이번엔 락밴드다!' 에스파, 에너제틱한 신곡 'Rich Man' 컨셉 공개

에스파(aespa). 에스파 X 계정

내달 5일 컴백하는 에스파(aespa)가 쇠맛 컨셉에 이어 락밴드로 파격적인 컨셉 변신에 나선다.

SM엔터테인먼트는 지난 4일 "에스파가 오는 9월 5일 오후 1시 여섯 번째 미니 앨범 'Rich Man(리치 맨)'을 발매한다"며 "동명의 타이틀곡을 비롯해 트렌디한 매력의 총 6곡이 수록돼 있으며 전작인 싱글 'Dirty Work(더티 워크)'와는 또 다른 색깔"이라고 소개했다.

사회관계망서비스(SNS)를 비롯한 에스파의 공식 계정에는 여섯 번째 미니 앨범 'Rich Man' 티저 이미지가 공개됐다.

에스파(aespa)의 여섯 번째 미니 앨범 'Rich Man' 티저 콘텐츠. SM엔터테인먼트

공개된 이미지에는 거대한 일렉트로닉 기타에 번개가 퍼지고 메탈릭한 디자인의 폰트로 타이틀곡 제목 'Rich Man'이 적혀있고 바로 아래에는 'I AM ENOUGH AS I AM. I AM A RICH MAN.'(난 충분히 나다워. 난 RICH MAN이야)이라는 슬로건이 더해져 궁금증을 더한다.

또 대형 스피커 앞에서 기타와 마이크, 드럼 스틱을 들고 서 있는 에스파의 실루엣과 맨 아래 오는 25일부터 내달 5일까지 공개되는 트레일러 영상, 앨범 사진, 하이라이트 메들리, 앨범 디테일, 뮤비 티저, 앨범 릴리즈 일정이 적혀있어 기대감을 높인다.

멤버들의 모습이 전혀 드러나지 않은 티저 콘텐츠로 미루어 봤을 때, 에스파의 이번 신보는 앞서 보여준 'Dirty work'보다 한층 강력해진 콘셉일 것으로 예상된다.

한편, 에스파의 6집 미니 앨범 'Rich Man'은 지난 4일부터 예약 판매를 시작했다.

