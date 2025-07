마치 내일이 없는 것처럼… 폭풍 라이브로 무대 찢다

“저희한테는 내일이 없습니다.”



그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 27일 서울 송파구 KSPO돔에서 첫 단독 투어 ‘노크 온 볼륨1(KNOCK ON Vol.1)’의 마지막 공연을 개최했다. 사전 예매 시작과 동시에 매진된 이번 공연은 사흘간 총 3만3000명의 관객을 동원했고, 멤버들은 전곡 밴드 라이브로 진행된 약 3시간 동안의 공연을 자신들의 히트곡과 유닛 무대, 커버곡 등으로 다채롭게 채웠다.

재즈바 콘셉트로 꾸며진 무대 위로 흰색 수트를 입고 무대로 등장한 보이넥스트도어는 ‘나이스 가이(Nice Guy)’로 포문을 열었다. 멤버들은 이어 ‘세레나데(Serenade)’, 앙코르 공연에서 처음 선보인 ‘123-78’로 퍼포먼스를 펼쳤다. 멤버 운학은 “저희가 많이 성장하고 스케일이 커진 만큼 열심히 준비했다”고 강조했다.



보이넥스트도어는 ‘페이드어웨이(Fadeaway)’를 부르며 콘서트장을 축제 분위기로 만들었다. 관객들도 ‘오늘만 아이 러브 유’와 ‘어스, 윈드 앤드 파이어(Earth, Wind & Fire)’ 등을 떼창하며 손을 흔들었다. ‘소 렛츠 고 시 더 스타즈(So let’s go see the stars)’에서는 휴대폰 플래시로 별빛 같은 장관을 연출했다. 여섯 멤버는 무대 아래로 내려가 객석 곳곳을 누비며 팬들에게 황홀한 추억을 선사했다.



리더 명재현은 “저희는 시선에 신경 쓰기보다는 보여드리고 싶은 것들을 솔직하게 표현하는 팀”이라며 “상처 입고, 외롭고, 쓸쓸한 사람들을 위해 노래해 줄 수 있는 팀이고, 여러분을 위로해 드릴 수 있는 곡들을 들려드리겠다”고 했다.



성호·리우·명재현은 프라이머리의 ‘씨스루’, 태산·이한·운학은 데이식스의 ‘콩그레츄레이션(Congratulations)’ 커버 무대를 선보이며 색다른 분위기를 연출했다.



보이넥스트도어는 팬들을 위한 곡인 ‘400 이어즈(400 Years)’로 마지막 무대를 마친 뒤 첫 투어를 마무리한 소감을 전했다. 성호는 “꿈의 무대 KSPO돔에 오니 원도어(팬덤명)를 다 담기에 작다고 느껴진다”며 “저희의 무한한 가능성을 보여드릴 수 있는 무대에 서기 위해 더 많이 성장하고 싶다”고 말했다.



총 13개 도시, 23회 공연에 달하는 첫 단독 투어를 마친 보이넥스트도어의 다음 행선지는 미국이다. 이들은 다음 달 2∼3일(현지시간) 미국 일리주노이주 시카고 그랜트 공원에서 열리는 미국 최대 음악 축제 ‘롤라팔루자 시카고’에 출격한다.

박세준 기자

