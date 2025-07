'글로벌 K-POP 아이돌' 제이홉·아이브, 베를린 롤라팔루자서 만남 성사

아이브(IVE)와 제이홉(j-hope). 아이브 공식 인스타그램

그룹 아이브(IVE)와 제이홉(j-hope)이 세계적인 음악 페스티벌 '베를린 롤라팔루자'(Berlin Lollapalooza)에서 만났다.

지난 16일 아이브의 공식 사회관계망서비스(SNS)에는 제이홉과 아이브 멤버 6명이 함께 촬영한 사진이 게시됐다.

이들은 지난 12일 독일 올림피아슈타디온 베를린에서 열린 '롤라팔루자 베를린(Lollapalooza Berlin)'에 헤드라이너로 참석해 각각 라이브 무대를 펼쳤다.

아이브는 케이팝 걸그룹 최초로 롤라팔루자에 참석해 '레블 하트(REBEL HEART)' '배디(Baddie)' '애프터 라이크(after like)' 등 55분간 밴드 구성의 라이브 무대를 선보이며 전 세계 팬들의 떼창을 이끌어냈다.

제이홉은 솔로 신곡 'Killin' It Girl (Solo Version)'과 'What if...' 'MIC Drop' 등을 90분 간 열창했고 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어 내며 축제의 피날레를 장식했다.

한편, 아이브는 오는 20일 프랑스 파리 롱샴 경마장에서 개최되는 '롤라팔루자 파리(Lollapalooza Paris)' 무대에 오를 예정이다.

