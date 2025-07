원가수도 샤라웃…어반자카파 권순일 ‘골든’ 커버 250만뷰 화제

감성 보컬리스트 어반자카파(URBAN ZAKAPA) 권순일이 부른 ‘K팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든(Golden)’의 커버 영상이 250만 조회수를 넘기며 화제가 되고 있다.

‘K팝 데몬 헌터스’는 K팝을 소재로 한 넷플릭스 오리지널 애니메이션 영화다. 권순일이 커버한 47초 분량의 영상에는 극 중에서 3인조 걸그룹 헌트릭스가 부른 ‘골든’을 원키로 자연스럽게 소화하는 모습이 담겼다.

‘K팝 데몬 헌터스’의 OST ‘골든’을 커버하는 어반자카파의 권순일. 앤드류컴퍼니 제공

‘K팝 데몬 헌터스’에서 헌트릭스 멤버 루미 역을 맡은 배우 아덴조는 권순일의 영상을 보고 “I’m speechless. This is incredible! Rum? Thank you!”(할 말을 잃었다. 믿을 수가 없어. 혹시 루미? 감사하다)라는 댓글을 남겼다.

권순일은 “아홉 살 때부터 머라이어 캐리의 음악에 큰 영향을 받으며 자라다 보니 자연스럽게 여성 키로 노래하는 것이 저에게는 너무도 익숙하고 당연한 일이었다”며 “이번 커버도 평소처럼 부른 것뿐인데 이렇게까지 큰 관심과 사랑을 받게 될 줄은 몰랐다. 진심으로 감사드린다”고 소감을 전했다.

어반자카파는 하반기 앨범 작업과 함께 콘서트 등을 계획 중이다. 롤링홀 30주년 기념으로 9월 13∼14일 인천 파라다이스시티에서 개최되는 ‘사운드플래닛페스티벌 2025’에도 출연한다.

박세준 기자 3jun@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]