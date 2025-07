대세 스타 정준원의 글로벌 행보…9월 7일 대만서 팬미팅 개최

배우 정준원이 서울에 이어 대만에서 팬미팅을 열며 글로벌 행보를 이어간다.

정준원은 오는 9월 7일 타이베이 'Legacy Tera(레거시 테라)'에서 '2025 정준원 아시아 팬미팅 [The ONE day in TAIPEI]'를 개최하며 현지 팬들과 함께 한다.

팬미팅 명 'The ONE day'는 '정준원과 팬들이 만나는 그 첫 날'이라는 의미로, 정준원이 앞으로 팬들과 함께할 다양한 순간들을 기념하며 '오늘부터 1일'의 의미를 담고 있다.

정준원은 오는 7월 13일 서울 광운대학교 동해문화예술관 소극장에서 열리는 데뷔 첫 단독 팬미팅 '2025 정준원 팬미팅 The ONE day'을 시작으로 8월 10일 베트남 호치민, 타이베이까지 연이어 아시아 팬들과 시간을 함께 한다.

정준원 대만 팬미팅 포스터. 에일리언 컴퍼니

앞서 진행된 서울 팬미팅 티켓 예매는 오픈과 함께 전석 매진을 기록했고 추가 회차 공연까지 매진되며 그의 인기를 입증했다.

정준원은 영화 '동주' '박열' '더 테이블' '리틀 포레스트' '페르소나'와 드라마 '허쉬' '모범가족' 등 다양한 작품에서 안정적인 연기를 펼쳐온 연기파 배우다.

최근에는 tvN 주말 드라마 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'에서 율제병원 산부인과 레지던트 4년차 '구도원' 역을 맡아 담백하고 자연스러운 '훈남 선배' 연기로 여심을 사로잡았다.

