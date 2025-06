정동영 “통일부 명칭 변경 검토”… 조현 “북·미 대화로 한반도 평화 노력”

정동영 통일부 장관 후보자가 24일 “통일은 마차에 해당되고, 평화는 말이다. 마차가 앞에 가서는 말을 끌 수 없다”며 통일부 부처 명칭 변경을 적극 검토하겠다고 밝혔다. 북한이 ‘적대적 두 국가론’을 선언한 상황에서 ‘통일’보다는 ‘교류협력’에 방점을 찍어야 장기간 단절된 남북관계에 활로를 뚫을 수 있단 뜻으로 풀이된다.



정 후보자는 이날 오후 인사청문회 사무실이 마련된 서울 종로 통일부 남북관계관리단에 출근하며 기자들과 만나 “평화와 안정을 구축한 바탕 위에서 통일도 모색할 수 있기 때문에 통일부의 명칭 변경도 적극적으로 검토할 필요가 있다”며 이같이 말했다. 정 후보자는 독일 통일의 기반을 다진 빌리 브란트 서독 총리가 1969년 취임 즉시 동·서독 관계를 담당한 ‘전독부(全獨部)’를 동서독관계부로 표현할 수 있는 ‘내독부’(內獨部)로 개칭한 것을 예시로 들었다. 대선 국면 진보진영 일각에서 통일부 명칭을 ‘남북관계부’나 ‘남북교류협력부’ 등으로 변경하자는 의견이 나온 바 있다.

정동영 통일부 장관 후보자(왼쪽 사진)와 조현 외교부 장관 후보자가 각각 24일 서울 종로구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

정 후보자는 “칡넝쿨은 시계 반대방향으로, 등나무는 시계 방향으로 감는다. 그래서 등나무와 칡나무가 만나면 죽는다. 그걸 갈등이라고 한다”며 “남북 간에 갈등을 풀어보라는 이재명 대통령님의 명을 받고 통일부로 왔다. 우발적인 충돌을 막고 남북 간의 연락 채널을 복원하는 게 급선무”라고 강조했다.



조현 외교부 장관 후보자는 이날 종로 대우빌딩으로 출근하며 기자들과 만나 “북·미 대화를 이룩하도록 해서 한반도의 평화가 정착되는 것이 이재명정부의 외교통일 정책의 우선순위 중 하나”라고 밝혔다. 조 후보자는 “평화와 번영을 추구하는 것이 외교”라고 덧붙였다.



취임 후 시급하게 해결해야 할 과제와 관련해선 “영화 ‘에브리씽 에브리웨어 올앳 원스’(Everything Everywhere All At Once·모든 것, 모든 곳에서, 동시에)와 같은 상황이니 지금 우선순위(priority)를 매긴다는 건 어렵다”고 말했다. 조 후보자가 언급한 영화는 멀티버스(다중우주)의 사건들이 한꺼번에 벌어지는 혼란스러운 상황을 그린 작품인데, 시급하고 중요한 외교 과제가 너무 많아 중요도에 순서를 매기기 어려운 상황이라는 뜻으로 풀이된다.



조 후보자는 관세, 방위비 분담금 등 한·미 현안과 관련한 구상을 묻자 “그것이야말로 이재명정부가 그동안 표방해 온 정책 방향인 실용외교로 전략을 잘 짜서 차분하게, 현명하게, 조용하게 해나가야 할 것”이라고 답했다.

