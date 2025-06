지드래곤이 일론 머스크 SNS에 등장한 이유는? "K-POP의 제왕"

일론 머스크가 자신의 SNS 계정에 지드래곤을 언급하며 영상을 리트윗했다. 일론 머스크 X 캡처

일론 머스크 테슬라 CEO가 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 지드래곤을 언급하며 그의 사이버트럭 영상을 리트윗했다.

지난 13일 지드래곤은 서울 용산구 그랜드 하얏트 호텔에서 열린 하이볼 런칭 행사에 ‘피스마이너스원(PEACEMINUSONE)’ 로고가 랩핑된 테슬라 사이버트럭을 타고 등장했다.

일론 머스크가 자신의 SNS 계정에 지드래곤을 언급하며 영상을 리트윗했다. 갤럭시코퍼레이션 제공

일론 머스크는 지난 15일 테슬라 소식을 다루는 ‘테슬라코노믹스’ X(옛 트위터) 계정에 지드래곤의 해당 행사 영상을 리트윗했다.

게시물에는 ‘K-POP’의 제왕 지드래곤이 사이버트럭을 타고 한국에 나타나면 어떤 일이 벌어질지 지켜보세요(Just watch what happens when the king of K-pop, G-Dragon, shows up in a Cybertruck in Korea)’라는 내용의 코멘트도 함께였다.

해당 영상은 일론 머스크가 리트윗한 이후, 18일 기준 조회수 149만을 돌파하며 지드래곤과 일론 머스크의 파급력을 실감케 했다.

일론 머스크가 자신의 SNS 계정에 지드래곤을 언급하며 영상을 리트윗했다. 일론 머스크 X 캡처

또, 일론 머스크의 어머니인 메이 머스크 역시 지난 13일 하트 이모티콘(♥)과 함께 ‘K-POP의 제왕(King of K-Pop)’이라는 코멘트를 달며 지드래곤의 영상을 리트윗하며 관심을 모았다.

소속사 갤럭시코퍼레이션은 “일론 머스크와 메이 머스크 모자가 ‘K-POP의 제왕(King of K-Pop)’이라는 수식어가 붙은 글을 동시에 리트윗한 건 매우 이례적”이라고 전했다.

한편, 지드래곤은 도쿄, 불라칸, 오사카, 마카오 공연을 성료한 가운데, 7월 2∼3일 양일간 시드니에서, 7월 6∼7일에는 멜버른에서 공연을 이어간다.

이후 아시아 9개 도시와 미국 3개 도시, 프랑스 파리 등에서 세 번째 월드 투어를 진행할 예정이다.

이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com

이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]