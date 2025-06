'짐 로저스 李지지' 공방…민주 "소통했다" 국힘 "대국민 사기"

더불어민주당과 국민의힘은 2일 '세계 3대 투자자'로 꼽히는 짐 로저스 로저스홀딩스 회장의 이재명 대선 후보에 대한 지지선언 진위를 놓고 공방을 이어갔다.



조승래 민주당 중앙선대위 공보단장은 이날 여의도 중앙당사에서 기자들과 만나 "(로저스 회장과 지지 선언 주최 측이) 소통을 계속한 것이며 그 과정에서 문장을 가다듬는 과정이 있었던 것 같다"며 "'공작사기' 이런 표현은 과하다"고 말했다.

남북 통일 관련 발언하는 짐 로저스 회장. 연합뉴스

로저스 회장과의 소통을 주선한 송경호 평양과학기술대 교수는 이날 보도자료를 통해 "이 후보가 당선되면 그나마 두 사람(로저스 회장·송경호 교수)의 공동 목표인 대북 투자 기회나 경제적, 상업적 접근 가능성이 커질 것에 동의했다"고 해명했다.



송 교수는 "짐 로저스 회장께서 평소와 같이 각론에 강한 저에게 이재명 후보 지지를 위한 초안 작성을 부탁하셔서 두어번의 수정을 통해 최종안을 만들었다"고 덧붙였다.



그러면서 송 교수는 양측이 한 메신저 프로그램을 통해 나눈 대화 내용도 함께 공개했다.



대화 내용에 따르면 송 교수가 '짐 로저스의 메시지: 한반도의 평화와 번영을 위한 이재명 후보 지지'(A Message from Jim Rogers: Supporting Lee Jae Myung for Peace and Prosperity on the Korean Peninsula)라는 제목으로 선언문 초안을 로저스 회장에게 보냈다.



로저스 회장은 이 초안을 보고 '사실 그분(이재명 후보)을 잘 알지는 못한다. 누군가 그 점을 지적하면 좋지 않을 수도 있다'라는 취지로 답변하자 송 교수는 '짐 로저스의 메시지 : 한반도의 평화와 기회'(A Message from Jim Rogers: Peace and Opportunity on the Korean Peninsula)라는 제목으로 선언문의 세부 내용을 수정했다.

더불어민주당 조승래 수석대변인이 지난 1월 30일 경남 양산시 하북면 평산마을에서 이재명 대표의 문재인 전 대통령 예방 결과를 브리핑하고 있다. 연합뉴스

이에 대해 로저스 회장은 '감사합니다. 이 내용 좋습니다'(Thanks! This is fine)라는 취지로 답변했다.



국민의힘은 이러한 논란에 대해 "대국민 사기극", "거짓말 선동"이라고 맹비난했다.



김용태 비상대책위원장은 이날 부산에서 개최한 중앙선대위 현장회의에서 "민주당은 세계적 투자자 짐 로저스가 이 후보를 지지했다고 국회에서 기자회견을 열었지만, 정작 당사자 짐 로저스는 언론 인터뷰에서 '지지 선언을 한 적 없다'고 일축했다"며 "국민을 상대로 또 한 번 쇼를 기획한 것"이라고 비판했다.



김 비대위원장은 "더욱 큰 문제는 민주당의 사기 행각이 전 세계에 알려졌다는 점"이라며 "우리 한국의 대외 신인도는 물론 수출과 주식시장, 환율 등 우리 경제 전반에 치명적 영향을 미칠 것"이라고 지적했다.



조용술 대변인도 논평에서 "우리 사회는 지금까지 검사 사기, 총각 사기 논란 등으로 얼룩져 왔다. 국민은 넘쳐 나는 사기쇼로 많이 지치고 피로감도 호소하고 있다"며 "이 모든 자작극에 대해 국민 앞에 진심으로 사과하고, 마땅히 책임을 지고 사퇴하라"고 했다.

국민의힘 장동혁 선대위 상황실장이 2일 서울 여의도 중앙당사에서 긴급 현안 기자회견을 열고 "세계 3대 투자자로 꼽히는 짐 로저스 로저스홀딩스 회장이 더불어민주당 이재명 대선 후보에 대한 지지 선언을 한 적이 없다"는 보도와 관련해 "대국민 사기극"이라며 비판하고 있다. 연합뉴스

나경원 공동선대위원장은 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "짐 로저스의 이재명 지지는 대국민 사기극이었다는 것이 만천하에 드러났다"며 "국민을 상대로 한 거짓말일 뿐만 아니라 국제 망신 중 망신"이라고 꼬집었다.



장동혁 상황실장은 이날 서울 여의도 중앙당사에서 긴급 기자회견을 열고 "명백한 허위사실 공표죄"라며 이 후보를 향해 "국제사기·보이스피싱 대선 후보"라고 비판했다.



장 상황실장은 "더 문제는 이재명 캠프에 있는 모 인사가 로저스 측에 (지지 선언 여부를) 확인했는데, '전혀 그런 사실이 없다'고 했는데도 (지지 선언했다고 알린) 이 기자회견이 진행됐다는 제보를 받았다"며 "이 정도 사기 치고 대선에서 이 정도 거짓말했으면 후보 사퇴하는 게 맞다"고 촉구했다.

