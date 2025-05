광주시·17개 대학 ‘동반성장 협력’ 맞손

광주시가 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 성공적인 추진을 위해 17개 지역 대학과 손을 맞잡았다.



광주시는 시청에서 17개 대학과 라이즈 사업 협약식을 했다고 28일 밝혔다. RISE 사업은 기존 대학 재정지원사업을 통합하고, 예산과 권한을 지방에 위임해 지역과 대학이 동반성장 체계를 구축하는 정책이다.



광주시와 RISE 사업 공모를 통해 수행 대학으로 선정한 17개 대학은 지역혁신, 인재 양성의 비전을 공유하고 성공적인 사업 추진을 위해 상호 협력을 다짐했다. 협약에 따라 광주시와 17개 대학은 RISE 선도모델 구축 및 성공적 사업 수행, 성과 창출 및 관리, 우수사례 발굴 및 확산 등에 협력하기로 했다.



광주 라이즈 사업은 ‘지역-대학 함께 업(UP), 교육혁신 기회 도시 광주’를 비전으로, 교육·산업·문화·복지·정주를 아우르는 혁신 생태계를 조성해 지역 맞춤형 인재를 육성하고 지역공동체 가치를 창출하는 것을 목표로 한다.



광주시는 앞서 올 2∼4월 4대 프로젝트를 수행할 지역대학을 공모했다. 4대 프로젝트는 인재 스킬업(SKILL UP), 기업 밸류업(VALUE UP), 지역사회 그로우업(GROW UP), 대학 이노업(INNO UP)이다. 이들 프로젝트에 17개 대학이 참여해 총 62개 과제를 수행한다. 총 사업비는 749억1000만원이다.

