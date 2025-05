BTS 진 미니앨범 ‘빌보드 200’ 3위 입성

그룹 방탄소년단(BTS) 진(사진)의 두 번째 미니앨범 ‘에코(Echo)’가 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에 3위로 처음 진입했다.



빌보드가 25일(현지시간) 공개한 차트 예고 기사에 따르면 ‘에코’는 판매량 4만3000장을 기록해 모건 월렌의 ‘아임 더 프로블럼(I’m the Problem)’과 시저(SZA)의 ‘SOS’에 이어 3위를 차지했다.



빌보드는 “진은 지난해 11월 4위를 기록한 ‘해피(HAPPY)’에 이어 두 번째로 ‘빌보드 200’에 진입하며 자체 차트 최고 순위를 기록했다”며 “‘에코’의 첫 주 판매량은 7곡의 트랙리스트와 수집 가능한 종이 기념품이 들어 있는 13종의 CD, 5종의 다운로드 앨범으로 강화됐다”고 전했다.



‘빌보드 200’은 실물 음반 등 전통적인 음반 판매량에 스트리밍 횟수를 음반 판매량으로 환산한 수치(SEA)와 디지털음원 다운로드 횟수를 음반 판매량으로 환산한 수치(TEA) 등을 합산해 계산한다.



‘에코’는 삶의 다양한 순간들이 각기 다른 모습의 울림처럼 퍼져나가는 모습을 그린 앨범이다. 타이틀곡 ‘돈트 세이 유 러브 미(Don’t Say You Love Me)’에는 연인과의 관계가 무너져가는 상황에서도 사랑 때문에 서로를 쉽게 놓지 못하는 아이러니가 담겼다.

박세준 기자

