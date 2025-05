BTS 진, "아미들 존재해 줘서 감사하다"

방탄소년단(BTS) 진. 빅히트뮤직

방탄소년단(BTS) 진이 오프라인 이벤트 현장에서 아미(ARMY.팬덤명)에 대한 진심을 전했다.

진은 지난 17일 서울 성동구 성수동 앤더슨씨에서 신곡 발매 기념 오프라인 이벤트 'Don't Say You Love Me @Seongsu'를 개최했다.

진은 특유의 감미로운 목소리로 이번 신보 'Echo'의 타이틀곡 'Don't Say You Love Me'를 열창하며 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.

'Echo'는 삶의 다양한 순간들이 각기 다른 모습의 '울림'처럼 퍼져나가는 모습을 담은 앨범이다.

이외에도 진은 '구름과 떠나는 여행' '오늘의 나에게' 등 수록곡을 선보이고 팬들과 문답 시간을 가졌다.

진은 "'구름과 떠나는 여행'을 작업하며 구름과 아이를 떠올렸고, 그 둘을 나와 팬분들이라고 생각했다"며 수록곡에 담긴 스토리를 설명했다.

오는 6월 28일 진행되는 첫 단독 팬 콘서트 투어에 대해 그는 "형식에 얽매이지 않고 재미있게 구성할 생각"이라고 전했다.

마지막으로 진은 "팬분들의 응원이 제 마음속 울림으로 남았다. 가장 행복한 시간이다"라며 "아미 여러분 덕분에 (제가) 가수를 하고, 음악을 만들고 무대를 한다. 존재해 주셔서 감사하다"고 팬들을 향해 진심어린 마음을 전했다.

이날 무대는 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)와 틱톡(TikTok) 라이브로도 생중계됐다.

박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com

