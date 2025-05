'청춘물 비주얼' 투어스, 日 데뷔 싱글 오피셜 포토 공개

투어스(TWS) 일본 첫 싱글 앨범 'Nice to see you again, はじめまして(하지메마시테) 오피셜 포토. 플레디스엔터테인먼트

그룹 투어스(TWS)가 청춘만화 속 한 장면같은 일본 첫 싱글 콘셉트를 공개했다.

플레디스엔터테인먼트는 지난 14일 투어스 공식 사회관계망서비스(SNS)에 싱글 'Nice to see you again, はじめまして(하지메마시테)'의 첫 오피셜 포토와 일러스트 포스터를 게시했다.

멤버들은 여름날 캠퍼스를 배경으로 교복을 입고 고양이와 함께 누워 편안하고 나른한 분위기를 표현했다.

자연스러운 표정과 분위기는 투어스만의 맑고 청순한 매력을 더욱 돋보이게 했다.

투어스의 첫 일본 데뷔 싱글앨범 'Nice to see you again'은 오는 7월 2일 발매되며 일본 곡을 포함해 총 3곡이 수록된다.

이번 싱글 앨범은 일상 속 특별한 설렘과 여름의 찬란한 분위기를 담아 청량한 감성으로 일본 현지 팬들에게 다가갈 예정이다.

한편, 투어스는 한국과 일본에서 데뷔 후 첫 콘서트를 연다.

오는 6월 20일부터 3일간 서울 잠실실내체육관에서 '2025 TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN SEOUL'을 개최하고, 오는 7월 싱글 공개에 맞춰 일본 6개 도시에서 '2025 TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN JAPAN'을 진행할 예정이다.

박지현 온라인뉴스 기자 jullsjh@segye.com

