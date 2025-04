시앤피컨설팅-KOICA, ‘르완다 통합적 일자리 정보체계 구축 사업’본격 착수

사진=시앤피컨설팅 제공

시앤피컨설팅(대표 조세형)은 한국국제협력단(KOICA)의 공적개발원조(ODA) 사업인 ‘르완다 통합적 일자리 정보체계 구축사업’을 르완다 현지에서 본격적으로 착수하였다.

본 사업은 4개년에 걸쳐 시앤피컨설팅을 주관사로, 한국고용정보원과 ㈜티지가 컨소시엄을 구성해 공동 수행한다. 각 기관은 고용정책 수립, 고용정보시스템 개발, 현지 종사자 역량 강화 등 관련 분야에서 축적된 전문성과 경험을 바탕으로, 르완다 공공서비스노동부(Ministry of Public Service and Labour, MIFOTRA)가 국가고용전략(National Employment and Skills Strategy)에 기반한 체계적이고 효과적인 고용서비스를 제공할 수 있도록 정책적‧제도적‧기술적 역량 강화를 지원할 예정이다.

4월 24일 르완다 현지에서 개최된 착수보고회에는 Amb. Christine Nkulikiyinka MIFOTRA장관을 비롯해 재무경제기획부(MINECOFIN), 산업통상부(MINICOM), 정보통신부(MINICT), 사회보장청(RSSB), 통계청(NISR), 직업훈련청(RTB), 산업별훈련위원회(SSC), UNICEF, 국제노동기구(ILO), KOICA 르완다 사무소 등 주요 협력기관 관계자 70여 명이 참석했다.

보고회에서는 사업의 주요 목표와 추진 전략, 향후 일정이 공유되었으며, 사업의 성공적 이행을 위한 토론도 이어졌다. 특히, 한국의 경험을 벤치마킹하여 고용정보의 디지털화 및 데이터 통합을 통해 보다 효과적인 고용서비스 제공이 가능해질 것이라 데 기대가 모였다.

사업 책임자인 강순희 PM(전 근로복지공단 이사장)은 “착수보고회를 통해 사업의 비전과 전략을 공유하고 주요 이해관계자들과의 협력 기반을 다지는 계기가 되었다”며, “르완다 청년층의 일자리 접근성 개선 및 지속가능한 고용 연계체계 구축에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김정환 기자 hwani89@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]