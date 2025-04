75세 유명 할리우드 男배우, 생방송 중 女배우에 강제 키스 ‘충격’

사진=미국 노장 배우 빌 머레이(75)가 생방송 중 영국 배우 나오미 왓츠(56)에게 강제로 입을 맞추는 모습. 토크쇼 영상 갈무리

미국 할리우드 배우 빌 머레이(75)가 생방송 토크쇼에서 영국 배우 나오미 와츠(56)에게 강제로 입을 맞춰 구설수에 올랐다.

1일(이하 현지시간) 미국 연예매체 디사이더 등 외신에 따르면, 머레이는 지난달 31일 방송된 미국 유선방송 채널 브라보(Bravo) 심야 토크쇼 '와치 왓 해펀스 라이브 위드 앤디 코헨(Watch What Happens Live with Andy Cohen)'에 영화 '더 프렌드(The Friend)'를 홍보하기 위해 나와 이 같은 만행을 저질렀다.

진행자가 와츠에게 인생 '최고의 키스'를 꼽아 달라고 요청하자 머레이는 돌연 그녀의 얼굴을 잡고 강제로 키스를 해 현장에 있던 이들을 놀라게 했다.

머레이는 하지만 초연한 얼굴로 카메라를 쳐다보며 엄지손가락을 치켜올렸다.

와츠가 머레이의 입에 묻은 분홍빛 붉은 립스틱을 가리키며 "얼굴에 립스틱이 묻었다. 제가 (얼굴이) 빨개졌나요?"라며 불편한 기색으로 물었다.

머레이는 "너무 쉬운 답"이라며 대수롭지 않다는 듯 넘어갔다.

와츠는 이후 숨을 돌리고 관객을 향해 "제 최고의 키스는 당연히 제 남편인 빌리 크루덥"이라고 말했다.

이후 소셜 미디어 등엔 머레이를 향한 비난이 쏟아졌다. 특히 여성들을 사이에서 "너무 무례하다" "역겹다" "추하다" 등의 반응이 다수 나왔다.

머레이와 와츠가 영화에서 함께 주연을 맡은 건 2014년 '세인트 빈센트(St. Vincent)' 이후 약 10년 만이다.

머레이는 '새터데이 나이트 라이브'의 코미디언 출신이다. '고스트 버스터즈' 시리즈로 배우로 입지를 굳혔고 '사랑의 블랙홀' '사랑도 통역이 되나요?' 같은 명작에 나왔다.

수작 '멀홀랜드 드라이브'로 연기력을 인정 받은 와츠는 '킹콩' '버드맨' 등 다양한 색깔의 필모그래피를 자랑한다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]