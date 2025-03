BTS 제이홉 뺨치는 방시혁?! 몰라보게 홀쭉한 몸매에 깜짝

방시혁 인스타그램 캡처

방시혁 하이브 이사회 의장이 몰라보게 홀쭉해진 모습을 공개했다.

24일 방시혁은 자신의 인스타그램에 "You killed it, and ARMY completed you!"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 제이홉의 솔로 월드투어 '호프 온 더 스테이지' 공연을 관람한 방시혁 의장이 제이홉과 인증 사진을 남기고 있는 모습이 담겨 있다. 특히 사진 속 방시혁은 아이돌인 제이홉과도 비슷한 체형을 드러내 놀라움을 유발했다.

앞서 방시혁은 지난 2월 서울 여의도 FKI컨퍼런스센터에서 개최된 한국경제인협회(한경협) 정기총회에서도 홀쭉해진 모습으로 등장했다. 당시 방시혁은 검정 슈트에 독특한 뿔테안경을 쓰고 날렵한 턱선을 자랑했다.

연합뉴스

과거 방시혁은 다이어트의 성공과 요요를 반복하는 듯한 모습을 보여 왔다. 지난해 8월 미국 스탠퍼드대 앤드류 응 교수와 촬영한 사진에선 다소 날씬해진 모습이었다. 이에 일각에서는 사진 보정 의혹도 제기됐으나 이번에 언론에 실제 모습이 공개되며 체중 감량에 성공했음이 확인됐다.

이에 일각에서는 방시혁이 ‘기적의 비만약’으로 불리는 비만치료제 위고비(성분명 세마글루티드)를 맞고 있는 게 아니냐는 추측이 제기됐다. 위고비는 덴마크 제약회사 노보 노디스크가 개발한 비만치료제로 방시혁은 운동이나 기타 식이 요법보다 비교적 빠른 기간 내에 체중을 감량했다. 위고비는 일론 머스크 테슬라 최고경영자가 다이어트 비결을 묻자 “간헐적 단식과 위고비”라는 대답을 내놓으면서 국내에서도 출시 전부터 관심이 높았던 제품이다.

국내에서는 유튜버 공혁준이 위고비 다이어트를 시작한 지 한 달 만에 10kg 감량에 성공했다.

강민선 온라인 뉴스 기자 mingtung@segye.com

