“2035년 매출 6000억·탄소중립” …‘효자’ 삼다수 발판 친환경 선도

‘제주삼다수’를 생산·판매하는 제주개발공사가 2035년까지 연매출 6000억원 달성을 추진한다. 지난해 매출액(3500억원)에 비해 70% 이상 높게 잡았다.



제주개발공사는 17일 창립 30주년을 맞아 “삼다수의 유통·생산·물류 시스템을 미래 지향적으로 전환하고 지능형 공장과 AI(인공지능) 기술을 활용한 생산 효율성 증대, 세계 시장 진출을 적극적으로 추진해 10년 후 매출 6000억원을 달성하겠다”고 밝혔다.



공사는 1995년 창립 첫해 매출 3억원으로 시작했으며 1998년 제주삼다수를 출시하면서 꾸준한 매출 성장세를 보이고 있다. 19명으로 시작한 직원 수는 1000명으로 증가하는 등 제주도 대표 공기업으로 자리매김했다.



제주삼다수는 연간 생산량이 출시 첫해인 1998년 7만t에서 2024년 95만5000t으로 늘었다. 국내 생수시장 점유율은 출시 한 달 만에 27.8%에서 현재 40%를 넘기며 출시 이후 26년간 1위 자리를 지키고 있다. 공사 매출의 60∼70%를 차지하는 효자 종목이다. 연간 생산량의 1%인 1만t을 동남아, 중국 등 21개국에 수출하고 있다. 2027년까지 수출 물량을 최대 10만~15만t까지 확대할 계획이다.

공사는 취약계층을 위한 공공용 주택 보급에도 나서고 있다. 올해 건설형 공공임대주택에 320억원, 매입형 공공임대주택 671억원, 공공분양주택 375억원 등을 투자한다. 공공분양주택 사업에서는 무주택 도민들이 부담 가능한 집값 형성과 도내 부동산시장 안정을 위해 토지임대부 분양주택, 신규 공공분양주택 사업을 이어나간다. 도내 첫 토지임대부 분양주택인 72가구 규모의 제주시 삼도2동 분양주택이 2027년 준공을 목표로 5월 착공한다.



대규모 공공개발사업에도 본격 참여하고 있다. 가칭 ‘제주화북2 공공주택지구’(92만4000㎡, 5500가구) 지구지정을 거쳐 공동사업시행자로 참여하기 위한 사업 적정성 검토와 기본협약 체결 등 내·외부 사전절차를 이행해 제주 동부권 주거단지 조성사업에 만전을 기한다는 방침이다.



공사는 이날 메종글래드제주호텔에서 창립 30주년 기념 ‘NEXT 30’ 미래 비전 선포식을 열고 ‘Discover The Value, Next 30’라는 미래 비전 슬로건을 중심으로 △2035년 매출 6000억원 달성 △삼다수 유통·생산·물류시스템 혁신 △미래 기술혁신 생태계 조성 △2035 탄소중립 실현 △공공주택의 안정적 공급 등의 목표를 제시했다. 공사는 재생에너지 100%인 RE100 달성, 플라스틱 사용 절감 등을 통한 탄소중립 실현에도 적극 나선다.

백경훈 공사 사장은 “제주개발공사는 지난 30년 동안 도민과 함께 성장해 왔다. 혁신기술을 바탕으로 친환경 기업 선도모델을 제시하고 도민이 행복할 수 있는 제주를 만들기 위해 최선을 다할 것”이라며 “도민과 함께한 지난 30년을 바탕으로, 앞으로의 30년도 새로운 도전을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

제주=임성준 기자 jun2580@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]