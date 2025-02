KT, MWC 25서 ‘KT 상생협력관’ 운영…글로벌 시장 개척 지원

KT, MWC 25서 ‘KT 상생협력관’ 운영. KT 제공

KT가 다음달 3~6일 스페인 바르셀로나에서 개최되는 ‘MWC(모바일 월드 콩그레스) 25’에서 중소벤처기업과 함께 AICT를 주제로 ‘KT 상생협력관’을 조성한다.

사이버텔브릿지와 코아소프트 그리고 셀렉트스타 등 총 10개 KT 협력 기업이 KT 상생협력관에 참여한다.

KT 상생협력관은 피라 그란 비아(Fira Gran Via) 8.0홀 4YFN(4 Years From Now) 특별관에 단독 부스로 마련된다.

4YFN 특별관은 4년 후 글로벌 시장을 선도할 잠재적인 역량을 보유한 혁신 기업들이 중심이 되는 MWC 전문 전시관이다.

KT는 자체 보유 대내외 네트워킹을 기반으로 참여 기업이 실질 투자 유치와 수출 성과를 달성할 수 있도록 유럽 현지 VC 초청 투자상담회 등 실효적인 지원 프로그램을 바르셀로나 현지에서 운영한다.

KT 관계자는 “국가 경제 주역으로 KT와 함께 성장할 수 있도록 중소벤처 스타트업과의 상생 협력을 더욱 강화하겠다”고 말했다.

