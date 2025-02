“국내 첫 ‘신종 인간’ 코로나 바이러스 발견”…기존 코로나19와 다르다고요?

“기존에 보고된 적 없는 유형입니다.”

국내 최초로 신종 인간 코로나19 바이러스가 발견됐다. 새로운 유형으로, 국내 연구진이 폐렴 증상을 보인 영아에게서 새로운 인간 코로나바이러스(HCoV)를 확인했다. 이 바이러스는 국내 야생 설치류인 등줄쥐에서 유래했을 가능성이 크다는 분석이다.

고려대학교 의과대학 미생물학교실 송진원 교수 연구팀은 2022년 고려대안산병원에 폐렴 증상으로 입원한 영아의 검체를 분석한 결과, 기존에 보고된 적 없는 신종 인간 코로나바이러스를 발견했다고 26일 밝혔다.

해당 영아는 발열, 기침, 가래, 콧물 등의 호흡기 증상과 함께 급성 중이염과 간 기능 이상을 보여 입원했다. 폐렴이 동반됐다. 간 기능 수치(AST/ALT)가 462/350 IU/L로 비정상적으로 높았다. 이후 보존적 치료를 통해 간 기능과 호흡기 증상이 호전되어 8일 만에 퇴원했다.

연구팀은 바이러스의 발생 원인을 밝히기 위해 2018년부터 2022년까지 국내 야생 등줄쥐 880마리를 대상으로 바이러스 감염 여부를 조사했다.

그 결과 강원도와 제주도에서 채집된 16마리(1.8%)에서 신종 알파코로나바이러스(α-CoV)가 검출됐으며, 영아에게서 발견된 바이러스와 93.0~96.8%의 높은 유전적 유사성을 보였다.

연구진은 설치류가 이 바이러스의 자연 숙주일 가능성이 크지만, 감염 경로는 아직 명확하지 않다고 설명했다.

기존 코로나19 바이러스는 주로 폐렴을 유발했으나, 이번에 발견된 신종 바이러스는 폐렴뿐만 아니라 간 기능 이상도 동반했다.

사람 간 전파 가능성에 대해서는 추가 연구가 필요하며, 이 바이러스는 기존 인간 코로나바이러스보다 중국과 한국에서 발견된 설치류 유래 알파 코로나바이러스(AcCoV-JC34)와 더 밀접한 관련이 있는 것으로 확인됐다.

송진원 교수는 “이 바이러스는 동물에서 인간으로 넘어온 새로운 형태의 바이러스일 가능성이 높다”며 “새로운 바이러스의 출현은 공중보건에 심각한 위협이 될 수 있는 만큼 감염 경로와 병원성을 면밀히 분석해 대응책을 마련해야 한다”고 강조했다.

한편, 이번 연구 결과는 세계 최고 권위의 국제 학술지 <신종 미생물 및 감염(Emerging Microbes & Infections)>에 ‘한국의 폐렴을 앓고 있는 유아 환자에서 발견된 새로운 인간 코로나바이러스(Novel human coronavirus in an infant patient with pneumonia, Republic of Korea)’라는 제목으로 이번달 게재됐다.

김현주 기자 hjk@segye.com

