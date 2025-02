‘미성년 팬 폭행 방관’ 제시, 5개월 만 SNS 게시글... 사진 보니

제시 인스타그램 캡처

가수 제시(호현주)가 팬 폭행 방관으로 물의를 빚은 것과 관련 자신의 SNS에 약 5달 만에 근황을 공개했다.

24일 제시는 자신의 인스타그램에 “Thank you for your energy Manila”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 마닐라를 방문한 제시가 무대의상을 입고 포즈를 취하고 있는 모습이 담겨 있다. 특히 사진 속 제시는 진한 메이크업과 함께 남다른 볼륨감을 자랑해 눈길을 끌었다.

앞서 지난 9월 제시는 자신의 미성년자 팬이 폭행당하는 것을 보고도 그대로 자리를 떠 논란에 휩싸였다. 제시는 “때린 사람을 모른다”고 주장했지만, 폭행을 가한 외국인 A씨가 제시와 가까운 사이인 코알라 프로듀서(본명 허재원)의 지인이라는 주장이 제기됐다. 뿐만 아니라 A씨가 제시와 아는 사이라는 의혹까지 나오며 제시 인성 논란까지 불렀다.

서울 강남경찰서는 지난해 11월 제시에 대해 범인은닉·도피 혐의를 인정하기 어렵다고 판단해 검찰 불송치 결정을 내렸다. 경찰은 해외로 도피한 A씨에게 지명수배를 내리고 인터폴(국제형사경찰기구)에 수배를 요청했으며, 코알라 프로듀서를 폭행 혐의로 서울중앙지검에 송치했다.

강민선 온라인 뉴스 기자 mingtung@segye.com

