'재벌 열애설' 블랙핑크 리사, 5억대 '뉴 페라리' 인증

그룹 블랙핑크 리사가 새로 구입한 슈퍼카 두 대를 공개하며 화제가 됐다.

19일 리사는 자신의 인스타그램 계정 스토리에 ‘Welcoming my new baby to the fam(가족이 된 새아기를 환영)’이라는 글과 함께 근황이 담긴 사진을 게재했다.

리사의 사진 속에 담긴 차량은 이탈리아 고급 스포츠카 브랜드 페라리로, 두 대가 나란히 주차되어 있다.

왼쪽 차량은 약 5억4200만원, 오른쪽 차량은 약 4억6900만원 대에 거래되고 있다.

리사의 엄청난 재력에 팬들은 “리사랑 너무 잘 어울린다”, “돈 많고 예쁘면 다 언니야”, “리사 재력 부럽다” 등의 반응을 보였다.

리사는 28일에 첫 솔로 정규 앨범 ‘Alter Ego(얼터 이고)’로 컴백을 앞두고 사회관계망시스템(SNS)을 통해 팬들과 활발히 소통하고 있다.

한편, 리사는 지난 2023년부터 세계적인 부호이자 프랑스 명품 브랜드 그룹 루이비통모에헤네시(LVMH)의 수장 베르나로 아르노의 넷째 아들 프레데릭 아르노와 열애설이 제기되었으나 공식 입장은 내지 않고 있다.

이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com

