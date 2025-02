소녀시대 태연, '타이베이돔 해외 가수 첫 입성'…전석 매진

태연의 아시아 투어가 시작 전부터 뜨거운 반응을 얻고 있다. SM엔터테인먼트 제공

그룹 소녀시대 태연의 아시아 투어가 시작 전부터 뜨거운 반응을 얻고 있다.

3월 7~9일 3일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 펼쳐지는 ‘TAEYEON CONCERT - The TENSE(태연 콘서트 – 더 텐스)'는 팬클럽 선 예매만으로 3회 전석 매진을 기록했다. 11일 추가로 오픈된 시야제한석까지 솔드아웃되었다.

이러한 열렬한 성원에 힘입어 마지막 회차인 9일 공연은 글로벌 플랫폼 'Beyond LIVE'와 '위버스'를 통해서도 생중계된다.

태연은 국내는 물론, 해외에서도 뜨거운 인기를 확인시켜 주었다.

태연은 서울에 이어 중화권 톱 아티스트 주걸륜, 장혜매 다음으로 세 번째이자 해외 가수로서는 처음으로 펼치는 16일 대만 타이베이돔에서의 공연 역시 시야제한석까지 매진시켰다.

태연은 4월 19~20일 일본 도쿄 ‘아리아케 아레나(ARIAKE ARENA)’에서의 공연도 추가 발표했다.

앞서 발표한 마닐라, 자카르타, 마카오, 싱가포르, 방콕, 홍콩을 포함해 총 9개 지역의 팬들과 가깝게 만날 예정이다.

한편 ‘TAEYEON CONCERT - The TENSE’는 지난 2023년 6월부터 8월까지 진행된 ‘The ODD Of LOVE(디 오드 러브)’ 이후 약 1년 7개월 만의 새로운 공연이다.

The ODD Of LOVE 에서 태연은 솔로로서 처음으로 ‘KSPO DOME’에 입성했다. The ODD Of LOVE 역시 양일간 시야제한석까지 모두 매진되며 ‘솔로 아티스트’ 태연의 뜨거운 티켓 파워를 입증한 바 있다.

한편, 태연은 지난해 11월 18일 여섯 번째 미니앨범을 발매했다.

타이틀 곡 ‘Letter To Myself’는 벅스 실시간 차트 1위를 차지한 것은 물론, 앨범 수록곡 전곡이 차트 상위권에 나란히 이름을 올렸다.

Letter To Myself는 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직과 쿠고우 뮤직의 디지털 앨범 판매 차트에서도 1위를 차지했으며, 아이튠즈 톱 앨범 차트의 태국, 베트남, 대만, 홍콩, 싱가포르, 캄보디아 등에서 1위를 차지하는 쾌거를 기록했다.

글로벌 아티스트로서 자리매김하는 태연의 단독 콘서트에 대중들은 기대감을 감추지 못하고 있다.

이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com

