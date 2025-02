에스파·제니 ‘빌보드 위민 인 뮤직’ 수상

걸그룹 에스파와 블랙핑크 제니가 미국 대중음악 시상식 ‘빌보드 위민 인 뮤직(Billboard Women in Music)’ 수상자로 선정됐다.



12일(이하 현지시간) 미국 빌보드가 발표한 수상자 명단에 따르면 에스파는 ‘올해의 그룹상(Group of the Year)’을 받는다. 빌보드는 “에스파는 정규앨범 ‘아마겟돈(Armageddon)’ 발매와 함께 월드투어 규모를 확장하고 있다”고 소개했다. 제니는 음악산업에 눈에 띄게 기여한 사람에게 수여하는 ‘글로벌 포스상(Global Force Award)’을 수상한다.

사진 = '빌보드 위민 인 뮤직' 캡처

빌보드는 제니가 블랙핑크 멤버로서 활약한 데 이어 솔로 앨범으로도 성과를 거둔 점에 주목했다.



빌보드 위민 인 뮤직은 매년 음악산업에 큰 영향력을 행사한 여성 아티스트, 창작진, 프로듀서, 경영진을 선정하는 시상식이다. 걸그룹 트와이스(2023년)와 뉴진스(2024년)가 받은 바 있다. 시상식은 3월 29일 미국 로스앤젤레스 유튜브 시어터에서 열린다.

박세준 기자 3jun@segye.com

