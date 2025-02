규빈, 첫 미니앨범 'Flowering'으로 컴백… 커밍순 포스터 깜짝 공개

규빈이 26일 첫 미니앨범으로 컴백한다. 라이브웍스컴퍼니

지난해 혜성처럼 등장해 K-POP 5세대 대표 여자 솔로 가수로 자리 잡은 규빈이 데뷔 첫 미니앨범 발매를 앞두고 있다.

규빈은 오는 26일 컴백을 확정 지었다. 규빈의 소속사 라이브웍스컴퍼니는 5일 공식 SNS를 통해 규빈의 첫 미니앨범 "Flowering" 커밍순 포스터를 깜짝 공개했다.

공개된 커밍순 포스터에는 규빈이 난간에 앉아 거리에 흩날리는 비눗방울을 향해 손을 뻗으며 환하게 웃고 있는 모습이 담겨 있다. 청순하고 맑은 분위기의 앨범 자켓을 본 네티즌들은 규빈의 컴백에 기대를 표했다.

규빈은 지난해 ‘Really Like You’, ‘Special(Duet With 김종완 of NELL)’, ‘Satellite’를 발표하며 폭넓은 음악 스펙트럼을 인정받았다.

또 데뷔 이후 처음으로 발매하는 이번 첫 미니앨범 Flowering 전곡 작사 및 작곡에 참여하며 아티스트이자 싱어송라이터로 도약할 것을 예고하고 있다.

규빈의 첫 미니앨범 Flowering은 타이틀곡 영어 버전을 포함해 총 6개의 트랙으로 구성될 예정이다. 6일 공개되는 콘셉트 포토를 시작으로 트랙리스트, 규빈이 직접 미니앨범 속 곡들을 설명하는 코멘터리 영상, 음원 미리듣기 등 다양한 티징 콘텐츠를 대중에게 공개할 계획이다.

이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]