美 FP “이재명, 적응력 있는 리더로 자리매김… 트럼프에게 더 나을 수도”

미국 정치 외교 전문지 ‘포린 폴리시(FP)’가 더불어민주당 이재명 대표가 트럼프 2기 행정부의 국정 운영을 헤쳐 나갈 ‘적응력 있는 리더로 자리매김하고 있다(positioning himself as an adaptable leader)’고 표현했다.

이 매체는 지난 3일 ‘한국 보수층, 트럼프 지원에 필사적 노력을 기울이다’ 제목 서울발 기사에서 “이재명은 윤석열 대통령의 후임자로 유력하다”며 이같이 전했다. 이 매체는 지난달 22일 서울 여의도 국회에서 조셉 윤 주한 미국대사대리를 만난 이 대표의 ‘새로운 미국 행정부가 실행할 외교 정책에 발맞추겠다’던 말도 언급했다.

이 대표는 당시 자리에서 “한미동맹을 강화하고 (양국이) 자유민주진영 일원의 책임을 확고히 해야 한다”며, “미국 행정부에서 대한민국의 민주주의뿐 아니라 자유민주진영의 민주주의 가치를 지켜내기 위해 노력해준 점에 대해서도 각별히 감사의 인사를 드린다”고 말했다. 그러면서 “새로운 미국 행정부 출범에 맞춰 새로운 대외정책도 시행하게 될 텐데, 우리 대한민국도 거기에 발맞춰 세계 평화, 동북아 안정, 한미관계 발전을 위해서 함께 노력했으면 좋겠다”고 덧붙였다.

이에 “한미동맹과 한미 양국 관계는 외교관 시절 맡았던 가장 중요한 프로젝트”라고 답한 윤 대사대리는 “한국은 위기를 극복할 것이고, 극복하면서 더 강해질 것으로 믿어 의심치 않는다”고 말했다. 그는 “한국 정부, 국회와 이런 점에서 더 긴밀하게 협력하기를 기대한다”며 “한미동맹을 더 굳건하게 만들기 위해 협력을 이어 나가길 기대한다”고 화답했다.

포린 폴리시는 “민주화운동에 정치적 유산을 둔 한국의 진보주의자들은 미국 패권으로부터 더 독립적이고 북한에 덜 강경하며 중국과의 전략적 협력에 열려 있다고 여겨진다”고 보도했다. 자신을 실용주의자로 브랜드화하고 국가적 이익을 우선시하는 이 대표가 윤석열 대통령의 ‘선동적(demagogic) 외교’와 극명한 대조를 이룬다면서다.

특히 이 매체는 “국민의힘 의원들의 외침에도 불구하고 트럼프 대통령이 한국의 보수 진영을 구하는 데 관심이 없는 듯하다”며 “트럼프 대통령 취임식에 참석하고자 비행기를 타고 날아온 보수 진영 의원들의 실망에도 불구하고 한국의 갈등에 개입하겠다고 제안하지 않았다”고 강조했다.

이러한 점들을 종합한 포린 폴리시는 “트럼프에게 더 나은 외교적 동맹은 윤석열이 아닌 이재명이 될 수 있다(the better diplomatic ally for Trump may turn out to be Lee, not Yoon)”며 “정치적 가치가 극명하게 다른 현실주의자들이 대립하면서 놀라운 지정학적 파트너십을 형성할 가능성이 있다”고 내다봤다.

포린 폴리시가 이처럼 전했다는 한 매체 보도를 사회관계망서비스(SNS)에서 공유한 민주당 박지원 의원은 “미국 외교전문 권위지의 흥미로운 기사”라며 “미국이, 트럼프 대통령이 JM(재명)을 인정하고 있다”고 크게 반겼다.

