SPC 배스킨라빈스, 변우석 크리스마스 광고 공개

SPC그룹 제공

SPC 배스킨라빈스가 크리스마스를 맞아 배우 변우석과 함께한 광고를 공개한다.

이번 광고는 ‘와츄원 포 홀리데이(What you want for Holiday)’를 테마로 ‘와츄원’ 케이크를 통해 따뜻한 나눔과 연말의 설렘을 전한다는 내용을 담았다. ‘와츄원’은 여러 가지 플레이버를 하나의 아이스크림에 담아 다양한 입맛과 취향을 만족시키는 배스킨라빈스의 대표 아이스크림 케이크다.

변우석의 ‘산타가 모든 곳에 있을 수 없어서 아이스크림 케이크가 있는 거야’라는 내레이션으로 시작되는 영상은 시크릿 팩토리(가상의 아이스크림 공장)에서 완성된 아이스크림 케이크를 기차에 가득 싣는 산타 모습의 변우석을 통해 크리스마스의 따뜻한 감성을 전달한다. 시즌 케이크 구매 시 제품 밑판의 QR코드를 통해 변우석의 시크릿 영상(미공개 영상)을 확인할 수 있다.

SPC 배스킨라빈스 관계자는 “모델 변우석과 함께 크리스마스 분위기를 느낄 수 있는 홀리데이 시즌 캠페인 영상을 준비했다”며 “‘와츄원’ 케이크와 함께 우리가 바라던 일들을 더 많은 사람들과 나누는 따뜻한 연말을 보내시길 바란다”고 말했다.

