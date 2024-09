유니클로, 매그넘 포토스와 함께하는 ‘글로벌 사진전 - PEACE FOR ALL’ 전시회

글로벌 패션 브랜드 유니클로(UNIQLO)가 세계적인 사진작가 그룹인 매그넘 포토스(Magnum Photos)와 함께하는 ‘글로벌 사진전 - PEACE FOR ALL’ 전시회를 9월 21일부터 25일까지 서울 마포구 ‘DRC 홍대’에서 개최한다.

전 세계에 평화의 가치를 전달하기 위해 기획된 본 전시회는 매그넘 포토스의 사진작가인 크리스티나 드 미델(Cristina de Middel), 린도쿨레 소베크와(Lindokuhle Sobekwa), 올리비아 아서(Olivia Arthur)가 PEACE FOR ALL 활동이 진행되고 있는 베트남, 에티오피아, 루마니아에서 활동하며 찍은 사진 작품을 전시한다.

본 전시회는 유니클로의 자선 티셔츠 프로젝트인 PEACE FOR ALL 활동이 펼쳐지는 순간을 사진작가의 고유한 시선으로 포착한 63점의 작품을 통해 평화에 대한 통찰력과 감동, 즐거움을 전시 관람객에게 선사할 예정이다.

‘글로벌 사진전 - PEACE FOR ALL’ 전시회는 9월 13일 영국 런던을 시작으로, 하노이, 뉴욕, 도쿄 등 전 세계 10개 주요 도시에서 열리며, 서울에서는 9월 21일부터 마포구에 위치한 ‘DRC 홍대’에서 5일간 진행될 예정이다. 본 전시회는 무료 입장이며, 네이버 스마트 플레이스를 통한 사전 예약 또는 현장 입장으로 관람할 수 있다.

한편, 유니클로는 매그넘 포토스 사진작가 3인이 베트남과 에티오피아, 루마니아를 방문해 촬영한 PEACE FOR ALL 활동의 순간을 담은 사진이 디자인된 새로운 티셔츠 콜렉션을 9월 20일 출시한다. 해당 자선 티셔츠 판매 수익 전액은 유엔난민기구(UNHCR), 세이브더칠드런(Save the Children), 플랜 인터내셔널(Plan International) 등 국제 인도주의 단체 3곳에 기부되며, 지금까지 약 143억 원 이상이 기부됐다.

양다훈 기자 yangbs@segye.com

