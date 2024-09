한동훈 “의료붕괴, 이미 벌어진 것…정치적 유불리 따질 문제 아냐“

국민의힘 한동훈 대표가 정부와 의료계의 갈등 국면에서 의료붕괴 여부에 대해 “국민들께서 불안해하고 계시는 건 분명하다”며 “이미 상황은 벌어진 것”이라고 지적했다.

한동훈 국민의힘 대표. 뉴스1

한 대표는 17일 CBS 라디오 ‘박재홍의 한판승부’에 출연해 “(의료)붕괴 같은 상황은 감수할 수 있는 위험이 아니다”라며 이 같이 밝혔다. 그러면서 “지금은 해결을 해야 되는 시점이고 노력해보고 있다”며 “이게 일종 주체나 여당이나 민주당이나 누구나 껴야 되는 자리”라고 말했다. 한 대표는 “지금 이런 상황 앞에서는 정치적 유불리를 누구든 따질 문제는 아니다”라고도 덧붙였다.

한 대표는 이날 톰 웨이츠의 ‘웨이 다운 인 더 홀(Way Down In The Hole)’, 지미 헨드릭스 익스피리언스의 ‘볼드 애즈 러브(Bold As Love)’, 크라잉넛의 명동콜링 등 평소 좋아하는 노래들을 소개했다. 마지막 선곡으로는 비틀스의 ‘컴 투게더(Come Together)’를 골랐다.

그는 “(비틀스의 보컬) 존 레넌이 (동료) 폴 매카트니한테 ‘너는 왜 절벽 앞에 와서 뛰어내리지 않나’라고 얘기를 했다고 한다”며 “세상이 좀 잘됐으면 좋겠다는 마음으로 정치를 시작했고, 그걸 위해 절벽에 뛰어내려야 할 상황이 되면 주저하지 않고 뛰어내려 보려고 한다”고 말했다.

이날 방송은 지난 13일 사전 녹화된 것으로 알려졌다.

안승진 기자 prodo@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]